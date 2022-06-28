З російського полону звільнено 17 українських захисників: морпіхи, піхотинці та десантники

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 335

Сьогодні з російського полону додому повертаються 16 українських військових та один цивільний. Про черговий обмін за формулою 17 на 15 повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як стало відомо, з 16 військовослужбовців 2 офіцери та 14 солдатів.

П'ятеро звільнених — тяжко поранені, які потребують негайного лікування, — уточнили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Видання «Українська правда» з посиланням на власного кореспондента, який був присутній під час обміну, передала, що додому повертаються морпіхи, піхотинці та десантники. Дехто з них потрапив у полон до окупантів ще два місяці тому.

Поранених полонених вивозили на територію рф, а потім у тимчасово окупований Крим.