У Решетилівці врятували жінку, яку затисло в авто

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 263

Її легковик злетів у кювет

25 липня у Решетилівці сталась дорожньо-транспортна пригода, через що водійка автомобіля з'їхала у кювет та залишилась заблокована в авто. Інформація про це надійшла рятувальникам на гарячу лінію «101» о 7.55.

За інформацією головного управління ДСНС України у Полтавській області, автомобіль з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Водійка автомобіля, отримавши травми, залишилась заблокована всередині.

5 чоловік особового складу 10-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки, змогли професійно надати необхідно допомогу та деблокувати постраждалу передавши її медикам.