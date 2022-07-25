Шпиталі росії не можуть впоратися з кількістю поранених - мобілізують медперсонал

В росії шпиталі не здатні впоратися з великою кількістю поранених окупантів, через це в рф проводиться мобілізація медичного персоналу.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.
Зазначається, що керівництво країни-окупанта прийняло рішення про проведення мобілізації (в тому числі у москві) медичного персоналу. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, втім основна увага приділяється хірургічного персоналу. Зазначені заходи проходять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.
В ГУР пояснюють, що надалі мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху планується «оптимізувати» для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо.
Крім того, в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси в яких облаштовано так звані «мобільні медичні поліклініки». Стверджується, що їхнє завдання – приймання хворих місцевих жителів. Втім, при огляді хворих їх змушують в таких «пунктах» здавати кров для потреб «захисників армії днр та російських військовослужбовців, які воюють в Україні».
Напередодні, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що рф до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів.
За його словами, це їх формування відбувається через військкомати та під контролем держави.
Крім того, за даними ГУР, росія зараз формує ще один корпус у Нижньогородській області — це військове об'єднання чисельністю від 10 до 15 тисяч осіб.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 25 липня в Україні ліквідовано 39700 російських окупантів.
А за інсайдерською інформацією колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яку він оприлюднив учора на своїй сторінці у Фейсбуці, безповоротні втрати живої сили зс рф – 43018 осіб, приватних військових компаній – 11437 осіб та росгвардії – 2117 вбитих та безвісті зниклих. Отже, загалом виходить більше 56,5 тисяч знищених окупантів.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер