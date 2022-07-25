Шпиталі росії не можуть впоратися з кількістю поранених - мобілізують медперсонал

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 501

В росії шпиталі не здатні впоратися з великою кількістю поранених окупантів, через це в рф проводиться мобілізація медичного персоналу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

- Велика кількість поранених в підрозділах зс рф, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території рф. Виявилось, що їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво країни-окупанта прийняло рішення про проведення мобілізації (в тому числі у москві) медичного персоналу. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, втім основна увага приділяється хірургічного персоналу. Зазначені заходи проходять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

В ГУР пояснюють, що надалі мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху планується «оптимізувати» для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо.

- Одночасно так званий «начальник відділу охорони здоров’я Бердянську», колаборант та зрадник микола мірошниченко, «проінспектував» службові квартири медичних працівників підприємства «Бердянськие територіальне медичне об’єднання». За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами, — повідомили у ГУР.

Крім того, в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси в яких облаштовано так звані «мобільні медичні поліклініки». Стверджується, що їхнє завдання – приймання хворих місцевих жителів. Втім, при огляді хворих їх змушують в таких «пунктах» здавати кров для потреб «захисників армії днр та російських військовослужбовців, які воюють в Україні».

Напередодні, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що рф до кінця липня планує сформувати 16 нових батальйонів.

- Що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який рф розпочала зовсім недавно. Місяць тому десь близько 50 суб'єктів рф отримали наказ на формування таких батальйонів, чисельністю від 500 до 600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогодні вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 і буде 16 батальйонів, — сказав представник ГУР в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, це їх формування відбувається через військкомати та під контролем держави.

- Озброєння, формування, бойове злагодження, і відповідно, вже застосування на фронті на нашій території, — сказав Скібіцький.

Крім того, за даними ГУР, росія зараз формує ще один корпус у Нижньогородській області — це військове об'єднання чисельністю від 10 до 15 тисяч осіб.

- Там йде і формування, і бойове злагодження, й інші питання, які стосуються створення нового об'єднання. І ми не виключаємо, що воно буде перекинуте на нашу територію. Таким чином вони намагаються все впорядкувати для того, щоб оці всі підрозділи, які вони набирають, формують, мали потужний наступальний і оборонний потенціал. Коли злагоджені батальйони змогли б діяти, як ті батальйонно-тактичні групи, які були нами розгромлені. А це великі втрати для рф, це були найбільш відбірні, боєготові, з досвідом підрозділи, які зайшли на нашу територію, — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на 25 липня в Україні ліквідовано 39700 російських окупантів.

А за інсайдерською інформацією колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яку він оприлюднив учора на своїй сторінці у Фейсбуці, безповоротні втрати живої сили зс рф – 43018 осіб, приватних військових компаній – 11437 осіб та росгвардії – 2117 вбитих та безвісті зниклих. Отже, загалом виходить більше 56,5 тисяч знищених окупантів.