У Кременчуці безвісти зникла 35-річна Галина Бахтинська

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21 липня жінка пішла з дому та не повернулася

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклу жительку Кременчука Галину Миколаївну Бахтинську 1987 року народження. Відомо, що 35-річна жінка 21 липня пішла з дому та не повернулася.

На момент зникнення вона була одягнена в темно-сині кросівки, світлі джинси, чорну кофту на замку, кепку та окуляри.

Якщо у вас є інформація про зниклу жінку або вам відоме місце її перебування, сповістіть про це Кременчуцьке районне управління поліції за телефонами: (098) 739-26-30 (чергова частина), (099) 793-35-04, (097) 451-88-93 (карний розшук) або 102.