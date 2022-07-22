У росії проходить прихована мобілізація, а воювати в Україну відправляють нацменшини

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 218

Щоб не вдаватися до проведення загальної мобілізації росіян, путін намагається залучати до війни в Україні етнічні меншини

Втрати росіян на війні дуже значні – за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 липня лише вбитими армія рф втратила 39 тисяч військових. Але для росії такі втрати поки що не є критичними, адже у них великий мобілізаційний ресурс.

Проте, проблеми з комплектуванням військ у окупантів все ж є і досить великі. Насамперед – це комплектування бойових підрозділів через брак дефіцитних спеціальностей: механіків-водіїв, навідників гармат та інших спеціалістів, які потребують довгострокової спеціальної підготовки.

Про це вчора в Медіацентрі Україна – Укрінформ розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він повідомив, що у пунктах постійної дислокації противника (ред. - у росії) не вистачає особового складу для формування батальйонів та батальйонно-тактичних груп, які відправляють в Україну. Тепер їх формують військовослужбовцями з різних військових частин.

- Мобілізація в росії проходить приховано. Зараз задіяють Бойовий армійський резерв країни – російською БАРС, за рахунок якого комплектуються стрілецькі батальйони. Маємо чіткі свідчення цього. Там немає медкомісій чи інших процедур - ти просто підписуєш контракт у військкоматі та їдеш на фронт, – сказав Вадим Скібіцький.

Другий спосіб мобілізації у росії – формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. Кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утвореннях. Чисельність одного батальйону – 500-600 осіб, яких набирають для війни в Україні.

Також в росії широко використовується найманство. Набирають найманців переважно з країн Близького Сходу.

- Наразі росія не оголошує мобілізацію, бо для цього треба оголосити війну. Для кремля – це означає оголосити поразку та невиконання раніше озвучених планів, – наголосив представник ГУР МОУ.

Щодо масштабного залучення до війни в Україні етнічних меншин, щоб уникнути проведення загальної мобілізації етнічних росіян, повідомляють й аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

ISW пише про збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів у росії, які комплектуються переважно представниками місцевих етнічних груп.

- Ці свідчення дозволяють припустити, що путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян, - зазначають американські аналітики.

ISW та інші аналітичні центри й раніше відзначали велику кількість неетнічних російських батальйонів серед окупаційних російських військ в Україні, у складі яких служать виходці з Чечні, Південної Осетії, Туви, Бурятії, Татарстану, Башкортостану, Чувашії та інших національних утворень на території рф.

Нагадаємо, Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що війна в Україні триватиме довго.