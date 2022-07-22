журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Путін проти українського народу

У росії проходить прихована мобілізація, а воювати в Україну відправляють нацменшини

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 218

 

Щоб не вдаватися до проведення загальної мобілізації росіян, путін намагається залучати до війни в Україні етнічні меншини

Втрати росіян на війні дуже значні – за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 липня лише вбитими армія рф втратила 39 тисяч військових. Але для росії такі втрати поки що не є критичними, адже у них великий мобілізаційний ресурс. 

Проте, проблеми з комплектуванням військ у окупантів все ж є і досить великі. Насамперед – це комплектування бойових підрозділів через брак дефіцитних спеціальностей: механіків-водіїв, навідників гармат та інших спеціалістів, які потребують довгострокової спеціальної підготовки. 

Про це вчора в Медіацентрі Україна – Укрінформ розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він повідомив, що у пунктах постійної дислокації противника (ред. - у росії) не вистачає особового складу для формування батальйонів та батальйонно-тактичних груп, які відправляють в Україну. Тепер їх формують військовослужбовцями з різних військових частин. 

- Мобілізація в росії проходить приховано. Зараз задіяють Бойовий армійський резерв країни  – російською БАРС, за рахунок якого комплектуються стрілецькі батальйони. Маємо чіткі свідчення цього. Там немає медкомісій чи інших процедур - ти просто підписуєш контракт у військкоматі та їдеш на фронт, – сказав Вадим Скібіцький.

Другий спосіб мобілізації у росії – формування добровольчих батальйонів за національною ознакою. Кремль віддав вказівку на створення таких батальйонів у всіх федеральних утвореннях. Чисельність одного батальйону – 500-600 осіб, яких набирають для війни в Україні. 

Також в росії широко використовується найманство. Набирають найманців переважно з країн Близького Сходу.

- Наразі росія не оголошує мобілізацію, бо для цього треба оголосити війну. Для кремля – це означає оголосити поразку та невиконання раніше озвучених планів, – наголосив представник ГУР МОУ.

Щодо масштабного залучення до війни в Україні етнічних меншин, щоб уникнути проведення загальної мобілізації етнічних росіян, повідомляють й аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

ISW пише про збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів у росії, які комплектуються переважно представниками місцевих етнічних груп.

- Ці свідчення дозволяють припустити, що путін може не хотіти проводити загальну мобілізацію через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян, - зазначають американські аналітики.

ISW та інші аналітичні центри й раніше відзначали велику кількість неетнічних російських батальйонів серед окупаційних російських військ в Україні, у складі яких служать виходці з Чечні, Південної Осетії, Туви, Бурятії, Татарстану, Башкортостану, Чувашії та інших національних утворень на території рф.

Нагадаємо, Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що війна в Україні триватиме довго.

Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
0
Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація російські окупанти Росія втрати окупантів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 29 від 21 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх