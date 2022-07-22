Волонтери передали «залізного коня» військовим на передову позицію

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 79

Волонтерка Марина Пилипенко опублікувала звіт про доставку автомобіля для військових. Кошти на придбання транспорту збирали всім світом. До збору також долучилися кременчужани. Солодощі та каву для бійців ретельно упакували та передали волонтери з Видавничого дому «Приватна газета».

- Першочергово те, що ми відвезли хлопцям авто, яке купили завдяки вашій допомозі. Щиро дякую кожному, хто брав участь. Диски, резина, масло, дещо з запчастин, а також футболки, білизна та багато іншого були придбані за допомогою друзів Павла Коби та Аліни Коби. Солодощі, кава поїхали від друзів Ольги Борзіної. Олюсь передай хлопцю щире дякую. Kos Gashevsky, ваше вялене м'яско зробило фурор. Хлопці в захваті, бо дійсно дуже смачно та ситно. За кадром залишилось те, як хлопці смачно їли свіжі пиріжечки, вареники та пельмені зі сметаною, сальце з домашньою картопелькою та багато інших смаколиків, які Артем Марченко та Індіра Богомол організували з людьми для хлопців. Друзі ви зробили свято живота хлопцям. Дякую дівчаткам, що готували. Ліки від Костянтина Маслова та Яріка, консерви, кава, та інші смаколики від Наталії Татарінцевої, форма та футболки від Юлії Гончарової, ПБС за допомогою Ludmila Velichko, класнючі берці, тактичні перчатки від Василя Дрездена, шкарпетки від Юлії Титаренко, цигарки від Toly Pochkin, чарівні браслети підтримки від матусі Тетяни Симченко, Євгенія Баштаненко, Ігоря Баштаненко ваші ліки передала на шпиталь до Наталі Воронкової. Друзі вас велика кількість, і я кожному з вас дуже і дуже вдячна. Від хлопців усім вітання! Всі , без виключення, всі ви є великою підтримкою наших захисників, - зауважила волонтер Марина Пилипенко.

Також від волонтерів для військових та мирних мешканців передали гостинці. Alla Zhurnakovska передала вологі серветки, окуляри, енергетичні штукенції. Дякуючи, Анастасії Бороденковій та Oxford Foundation, на передову передані 100 аптечок повної комплектації.

Від волонтерки Ольги Борзіної з «Приватної газети» передали медицину для військових.

- По-перше, хочу всім безмежно подякувати за вашу довіру та підтримку і авжеж за ваші донати, завдяки яким ми назбирали на авто. Ми їздили на схід. В нас була важлива місія - передати бойового коника, якого ми з вами разом купили. Машину передали хлопцям штурмової відділення. Це мобільність, це швидкість, це Життя! Сказати, що хлопці дякували- це нічого не сказати. Друзі шана і подяка кожному з вас, - сказала Марина Пилипенко.

За словами кременчужанки, машина вже у хлопців, її взяли у борг. Залишилось зібрати ще 45000 грн.