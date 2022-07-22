Волонтери передали «залізного коня» військовим на передову позицію

Волонтерка Марина Пилипенко опублікувала звіт про доставку автомобіля для військових. Кошти на придбання транспорту збирали всім світом. До збору також долучилися кременчужани. Солодощі та каву для бійців ретельно упакували та передали волонтери з Видавничого дому «Приватна газета».
Також від волонтерів для військових та мирних мешканців передали гостинці. Alla Zhurnakovska передала вологі серветки, окуляри, енергетичні штукенції. Дякуючи, Анастасії Бороденковій та Oxford Foundation, на передову передані 100 аптечок повної комплектації.
Від волонтерки Ольги Борзіної з «Приватної газети» передали медицину для військових.
- По-перше, хочу всім безмежно подякувати за вашу довіру та підтримку і авжеж за ваші донати, завдяки яким ми назбирали на авто. Ми їздили на схід. В нас була важлива місія - передати бойового коника, якого ми з вами разом купили. Машину передали хлопцям штурмової відділення. Це мобільність, це швидкість, це Життя! Сказати, що хлопці дякували- це нічого не сказати. Друзі шана і подяка кожному з вас, - сказала Марина Пилипенко.
За словами кременчужанки, машина вже у хлопців, її взяли у борг. Залишилось зібрати ще 45000 грн.
- Пам'ятаєте, ми збирали на тепловізор? Отже тепловізор оплатила людина, що побажала залишитись невідомим. Тому зібрані вами на початку 10000 пішли на покупку машини. Все інше зібрав Pavel Koba та його друзі. Наразі, Дуже потрібна ваша допомога, закрити борг
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5351 2901 0245 3405
paypal: gurupavel1983@gmail.com
payoneer: gurupavel1983@gmail.com, - додала Марина Пилипенко.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер