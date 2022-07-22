На Полтавщині розпочали акцію на підтримку Збройних сил України

Кременчужан та мешканців Полтавщини закликають морально підтримати військових, адже вже майже 5 місяців вони без перепочинку стримують повномасштабне російське вторгнення на територію України. Попри їх стійкість та незламність вони люди, які також відчувають втому та виснаження.
Про початок акції «Вірю в Збройні сили України» повідомили в обласному терцентрі комплектування. За словами начальника пресслужби капітана Романа Істоміна висловити слова підтримки можна будь-яким способом – прокоментувати допис з офіційних сторінок військових підрозділів у соцмережах, опублікувати відео чи текстову подяку з хештегом #Вірю_в_ЗСУ.
Загалом суть акції полягає в тому, щоб донести до наших захисників, що про них пам’ятають, що їм вірять та що їм вдячні.
Надіслати свої слова підтримки можна на адресу poltava.military@gmail.com або на номер телефону 091-631-74-64 (підтримуються месенджери Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер