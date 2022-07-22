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На Полтавщині розпочали акцію на підтримку Збройних сил України

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 461

 

Вірю в Збройні Сили України

Кременчужан та мешканців Полтавщини закликають морально підтримати військових, адже вже майже 5 місяців вони без перепочинку стримують повномасштабне російське вторгнення на територію України. Попри їх стійкість та незламність вони люди, які також відчувають втому та виснаження.

Про початок акції «Вірю в Збройні сили України» повідомили в обласному терцентрі комплектування. За словами начальника пресслужби капітана Романа Істоміна висловити слова підтримки можна будь-яким способом – прокоментувати допис з офіційних сторінок військових підрозділів у соцмережах, опублікувати відео чи текстову подяку з хештегом #Вірю_в_ЗСУ.

- Форма, зміст та спосіб не має значення – текст, відео, вірш чи пісня, напишете допис у соцмережі чи надішлете нам. Ви можете сказати «Дякую» або «Вірю в ЗСУ» певному підрозділу чи загалом Збройним силам – наголосив Роман.

Загалом суть акції полягає в тому, щоб донести до наших захисників, що про них пам’ятають, що їм вірять та що їм вдячні.

Надіслати свої слова підтримки можна на адресу poltava.military@gmail.com або на номер телефону 091-631-74-64 (підтримуються месенджери Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна військові
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