«Жертви не статистика, це реальні люди»: волонтери створили Меморіал цивільним жертвам російсько-української війни

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини на 20 червня вже зафіксовано 10 308 жертв серед цивільного населення України
Волонтери започаткували онлайн-проект «Меморіал жертвам російсько-української війни». На сайті розміщена інформація про загиблих від російської агресії цивільних жителів України. Мета проєкту увічнення пам'яті жертв війни та документування злочинів російської федерації.
З метою вшанування пам'яті загиблих від рук російських окупантів цивільних жителів України, волонтери культурно-освітньої мережі «Гончаренко центр» ініціювали створення Меморіалу жертвам російсько-української війни. Проєкт стартував онлайн цього тижня. На сайті розміщено фотографії та стислі відомості про загиблих, а також посилання на їх соціальні мережі.
Як розповіла кураторка проєкту, волонтерка Сабіна Нікітенко, меморіал має нагадувати про жертви серед цивільного населення України. Також, вона зазначила, що посилання на сторінки загиблих від російської агресії у соціальних мережах було додано, щоб весь світ побачив реальних людей, зламані долі, а не статистику.
Наразі волонтерська група займається збором інформації та наповненням сайту. Сторінку Меморіалу жертвам російсько-української війни можна переглянути за посиланням.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер