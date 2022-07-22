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«Жертви не статистика, це реальні люди»: волонтери створили Меморіал цивільним жертвам російсько-української війни

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 201

 

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини на 20 червня вже зафіксовано 10 308 жертв серед цивільного населення України

Волонтери започаткували онлайн-проект «Меморіал жертвам російсько-української війни». На сайті розміщена інформація про загиблих від російської агресії цивільних жителів України. Мета проєкту увічнення пам'яті жертв війни та документування злочинів російської федерації.

З метою вшанування пам'яті загиблих від рук російських окупантів цивільних жителів України, волонтери культурно-освітньої мережі «Гончаренко центр» ініціювали створення Меморіалу жертвам російсько-української війни. Проєкт стартував онлайн цього тижня. На сайті розміщено фотографії та стислі відомості про загиблих, а також посилання на їх соціальні мережі.

Як розповіла кураторка проєкту, волонтерка Сабіна Нікітенко, меморіал має нагадувати про жертви серед цивільного населення України. Також, вона зазначила, що посилання на сторінки загиблих від російської агресії у соціальних мережах було додано, щоб весь світ побачив реальних людей, зламані долі, а не статистику.

- За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини на 20 червня 2022 вже зафіксовано 10 308 жертв серед цивільного населення нашої країни. Але це не просто цифри, це реальні люди – такі, як ми з вами. Жінки, діти, журналісти, вчителі, лікарі… Ніхто з них ніколи не тримав у руках зброю, це мирні люди. Вони жили, вони раділи і сумували, виховували дітей та займалися улюбленою справою. А тепер їх нема. Їх знищила російська федерація. Ми хотіли, щоб всі наочно побачили цей страшний злочин росії, щоб люди в Україні та закордоном пам’ятали тих, хто стоїть за цими цифрами, - зазначила кураторка проєкту.

Наразі волонтерська група займається збором інформації та наповненням сайту. Сторінку Меморіалу жертвам російсько-української війни можна переглянути за посиланням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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