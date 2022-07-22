Є складне питання по виплаті матеріальної допомоги постраждалим після обстрілу «Амстора». Про це повідомив мер Віталій Малецький. За його словами, проблема – у казначейсті, а точніше у відсутності грошей в Україні.
З 13 липня Кременчук подав усі розрахункові документи до державного казначейства на виплати сім'ям загиблих і тим, хто пройшов лікування у стаціонарах.
Вчора, 21 липня, виплатили кошти ЗСУ і Нацгвардії, далі у черзі – вищезгадані виплати кременчужанам.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер