Є складне питання по виплаті матеріальної допомоги постраждалим після обстрілу «Амстора»

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 371

Є складне питання по виплаті матеріальної допомоги постраждалим після обстрілу «Амстора». Про це повідомив мер Віталій Малецький. За його словами, проблема – у казначейсті, а точніше у відсутності грошей в Україні.

З 13 липня Кременчук подав усі розрахункові документи до державного казначейства на виплати сім'ям загиблих і тим, хто пройшов лікування у стаціонарах.

- Поки зрушень немає. Кожного дня ми на зв'язку з київським центральним казначейтвом для того, щоб якомога швидше зрушити це питання з мертвої точки, - сказав міський голова.

Вчора, 21 липня, виплатили кошти ЗСУ і Нацгвардії, далі у черзі – вищезгадані виплати кременчужанам.

- Сподіваюся, що сьогодні, максимум у понеділок ці родини отримають допомогу, - підсумував мер.