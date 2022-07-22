В обмінниках за добу долар подорожчав на гривню

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 327

В НБУ проблеми не бачать - очікують, що ситуація стабілізується за кілька днів

Наступного дня після корекції офіційного курсу гривні комерційні банки підвищили курси обміну в касах. Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на minfin.com.ua, finance.ua. При цьому на чорному ринку долар ослаб на гривню за день

Котирування гривні проти долара на сьогодні становило 38,49 - 39,04 грн. Ще вчора по обіді, після оголошення Нацбанком рішення про девальвацію гривні до 36,55 грн за долар, курс становив 37,56 - 37,96 за долар.

Вранці у четвер долар на чорному ринку можна було продати за 36,73 грн, а купити – за 37,06 грн.

Експерти зазначають, що банки не відразу відреагували на рішення НБУ, і вже на другий день готівковий курс в касах суттєво зріс.

Сьогодні, 22 липня, середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37 - 38,5 грн (курс на 21 липня – 36,4 - 37,15 грн);

Євро – 37,5 - 39 грн (курс на 21 липня – 36,8 - 37,7 грн).

У розрізі банків:

Приватбанк пропонує курс долара на рівні 37,5 - 38,5 грн,

Ощадбанк – 37,0 - 38,8 грн,

Укрексімбанк – 37,5 - 38,5 грн,

Райффайзен – 37,7-38,8 грн.

Деякі банки також підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді – 37,64 грн, в Укрексімбанку – 38,2 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,87 грн.

У НБУ очікують, що така ситуація триватиме максимум 1-3 дні - певний спред між готівковим сегментом ринку і міжбанком буде, але він буде значно меншим, ніж за курсу 29,25 за долар. В НБУ додають, що регулятор бачить набагато більше можливостей захищати новий курс, ніж за курсу 29,25 за долар.

Нагадаємо, Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями.