В обмінниках за добу долар подорожчав на гривню

Наступного дня після корекції офіційного курсу гривні комерційні банки підвищили курси обміну в касах. Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на minfin.com.ua, finance.ua. При цьому на чорному ринку долар ослаб на гривню за день
Котирування гривні проти долара на сьогодні становило 38,49 - 39,04 грн. Ще вчора по обіді, після оголошення Нацбанком рішення про девальвацію гривні до 36,55 грн за долар, курс становив 37,56 - 37,96 за долар.
Вранці у четвер долар на чорному ринку можна було продати за 36,73 грн, а купити – за 37,06 грн.
Експерти зазначають, що банки не відразу відреагували на рішення НБУ, і вже на другий день готівковий курс в касах суттєво зріс.
Сьогодні, 22 липня, середні курси валют в касах банків були такими:
У розрізі банків:
Деякі банки також підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді – 37,64 грн, в Укрексімбанку – 38,2 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,87 грн.
У НБУ очікують, що така ситуація триватиме максимум 1-3 дні - певний спред між готівковим сегментом ринку і міжбанком буде, але він буде значно меншим, ніж за курсу 29,25 за долар. В НБУ додають, що регулятор бачить набагато більше можливостей захищати новий курс, ніж за курсу 29,25 за долар.
Нагадаємо, Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер