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Кременчук, Здоров'я

У лікарні «Кременчуцька» запрацювала киснева станція за 2 млн грн

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 91

 

Плюс близько 1,2 млн грн пішло на будівельні роботи

Днями у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» запрацювала киснева станція, яка самостійно виробляє кисень і забезпечує постійний його доступ до усіх відділень медзакладу. Про це ТЪ стало відомо від директорки «Кременчуцької» Оксани Корлякової. У пікових ситуаціях потреба у кисні у лікарні становила 2,5 тонни на добу, а ця станція виробляє 116 літрів за хвилину.

На випадок, якщо будуть порушення з логістикою і кисень неможливо буде привезти з Дніпра чи Полтави, де його купували раніше, і вирішили встановити кисневу станцію. Поряд з нею підготували майданчик під другу странцію – вона у планах. І коли перша перебуватиме на технічній профілактиці, друга працюватиме.

Станція працює в автоматичному режимі: при повному наповнені резервуару зупиняється і далі включається, коли кисню стає менше. Планують купити ще додаткове обладнання, яке дозволить набирати кисень у балони для створення резервного запасу.

Кисневу станцію придбали за державні кошти, що розприділялися між лікарнями, які надавали медичну допомогу хворим з ковідом.

- Отримали ми, дитяча, лікарня планового лікування (колишня ЦРЛ – ред.), Богаєвського, тобто на місто прийшли ці станції, - прокоментувала Оксана Корлякова.

Сама станція коштує близько 2 млн грн, плюс близько 1,2 млн грн пішло на будівельні роботи.

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Автор: Катерина Турубара Відео: Артем Коваленко
Теги: кисневі станції лікарня Кременчуцька медичний кисень
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