На вихідних у Кременчук повернеться спека. А ще можливі короткочасні дощі.
Gismeteo обіцяє вранці на вихідних +15-19°С, а вдень – і до +30°С. Проте без опадів. У місті здебільшого стоятиме сонячна погода, тож це найкращий час вибратися на пляж.
Sinoptik прогнозує дощ у суботу, 23 липня, близько 15.00. Сонячні години чергуватимуться з хмарними 50/50. Температура на вікенд коливатиметься у межах +17...29°С.
Що стосується Ventusky, він «погоджується» Gismeteo і не повідомляє про дощі на вихідних. Цей погодний портал дає найспекотніший прогноз – до +31°С у неділю, 24 липня. Субота принесе мінливу хмарність, а от неділя стане ясним днем.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер