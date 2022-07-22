На вихідних у Кременчук повернеться спека

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 37

Дощ можливий у неділю після обіду

На вихідних у Кременчук повернеться спека. А ще можливі короткочасні дощі.

Gismeteo обіцяє вранці на вихідних +15-19°С, а вдень – і до +30°С. Проте без опадів. У місті здебільшого стоятиме сонячна погода, тож це найкращий час вибратися на пляж.

Sinoptik прогнозує дощ у суботу, 23 липня, близько 15.00. Сонячні години чергуватимуться з хмарними 50/50. Температура на вікенд коливатиметься у межах +17...29°С.

Що стосується Ventusky, він «погоджується» Gismeteo і не повідомляє про дощі на вихідних. Цей погодний портал дає найспекотніший прогноз – до +31°С у неділю, 24 липня. Субота принесе мінливу хмарність, а от неділя стане ясним днем.