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На кременчуцькому вокзалі з'явиться дефібрилятор

Вчора, 22:00 Переглядів: 229

 

Наразі в Україні дефібрилятори є лише на 6 вокзалах

На 44 українських залізничних вокзалах встановлять по дефібрилятору, які передав Укрзалізниці Червоний Хрест, повідомляє пресслужба перевізника. Один з дефібриляторів з'явиться на вокзалі у Кременчуці. 

Наразі в Україні дефібрилятори є лише на 6 вокзалах: в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгороді, Дніпрі. На початку повномасштабної війни дефібрилятор на київському Центральному вокзалі врятував життя пасажиру під час евакуації.

Представники Червоного Хреста України навчатимуть працівників вокзалів наданню першої домедичної допомоги та розкажуть, яка застосувувати дефібрилятор.

Укрзалізниця додає перелік вокзалів, де з’являться дефібрилятори: Київ-Приміський, Дарниця, Фастів, Біла Церква, Ім.Т.Шевченка, Кропивницький, Черкаси, Олександрія, Знам’янка, Львів, Тернопіль, Трускавець, Моршин, Дрогобич, Рівне, Ковель, Луцьк, Здолбунів, Шепетівка, Івано-Франківськ, Чоп, Чернівці, Мукачево, Полтава-Південна, Полтава-Київська, Миргород, Кременчук, Кривий Ріг-Головний, Харків-Пасажирський, Коростень, Житомир, Гребінка, Чернігів, Суми, Конотоп, Вінниця, Козятин, Жмеринка, Хмельницький, Бердичів, Кам’янець-Подільський, Вапнярка, Покровськ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вокзал Укрзалізниця домедична допомога
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