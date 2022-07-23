США анонсували новий пакет оборонної допомоги Україні на $175 мільйонів

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HIMARS, безпілотники та тисячі боєприпасів, а також навчання на загальну суму - $270 мільйонів

США оголосили про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги на суму до $175 мільйонів. Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Білий дім, допомога включатиме надання зброї ЗСУ та навчання українських військових.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

Так, американці мають намір передати Україні чотири додаткових системи РСЗО HIMARS, 580 безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost, а також 36 тисяч інших боєприпасів, техніку й обладнання.

Загалом, за його словами, крім $175 мільйонів, які виділяються рішенням президента, будуть надані додаткові кошти, й загальна сума пакета становитиме $270 мільйонів.

Також у Білому домі запевнили, що Сполучені Штати підтримуватимуть уряд і народ України, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, на початку липня Міністерство оборони США оголосило про надання пакету військової допомоги Україні на $800 млн гривень, що включав у себе додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS, до 150 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, дві системи протиповітряної оборони NASAMS та чотири контрбатарейні радари.