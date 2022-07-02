ППО та HIMARS: США пообіцяли новий пакет військової допомоги

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 390

Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету військової допомоги Україні на $800 млн, повідомили на сайті Пентагону, пише Liga.net.

Так, Збройні Сили України мають отримати від США додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS, до 150 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, дві системи протиповітряної оборони NASAMS та чотири контрбатарейні радари.

У Пентагоні зазначають що з серпня 2021 року це є 14 актом військової допомоги США для України.

Нагадаємо, перші системи HIMARS від США надійшли в Україну 23 червня.