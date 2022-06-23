В Україну надійшли перші системи HIMARS від США

Перші системи HIMARS вже прибули в Україну, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.
Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS анонсували в рамках пакету допомоги від США на 700 млн доларів на початку. Початково планували надати чотири системи.
Так, РСЗВ надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас, посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.
Також відомо про наміри США, Великої Британії та Німеччини про постачання Україні РСЗВ з високоточними керованими ракетами.
HIMARS - американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер