В Україну надійшли перші системи HIMARS від США

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 401

Перші системи HIMARS вже прибули в Україну, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

«HIMARS вже в Україні. Дякую моєму американському колезі й другу, міністру оборони Ллойду Остіну за ці потужні засоби», – написав Резніков, пообіцявши російським загарбниками «спекотне літо».

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS анонсували в рамках пакету допомоги від США на 700 млн доларів на початку. Початково планували надати чотири системи.

Так, РСЗВ надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас, посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.

Також відомо про наміри США, Великої Британії та Німеччини про постачання Україні РСЗВ з високоточними керованими ракетами.

HIMARS - американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі



