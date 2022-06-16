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Захід передасть Україні 10 установок РСЗВ та боєприпаси GMLRS з дальністю стрільби до 70 км

Сьогодні, 15:59 Переглядів: 243

  

США, Велика Британія та Німеччина зробили спільну заяву про постачання Україні РСЗВ з високоточними керованими ракетами

Міністерства оборони Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою щодо підтримки України, в якій зобов’язалися надати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з керованими ракетами GMLRS.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Раніше Україна багаторазово зверталася з проханнями про постачання такого озброєння, яке дозволить Збройним Силам України вести точний вогонь по силах вторгнення на відстані до 70 км.

1 червня 2022 року США оголосили про надання чотирьох артилерійських ракетних систем високої мобільності M142 (HIMARS) та боєприпасів GMLRS. 6 червня Велика Британія оголосила, що надасть три пускові установки M270 MLRS із боєприпасами GMLRS.

- На засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина також передасть три пускові установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) та боєприпаси GMLRS із запасів Бундесверу, – зазначено в повідомленні.

Таким чином загалом ці три країни готові передати Україні 10 пускових установок.

Передача систем MLRS та навчання українських операторів матимуть вирішальне значення для оборони України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: США допомога ЗСУ озброєння Велика Британія
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