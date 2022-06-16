На вітчизняних АЗС ситуація помітно покращується. Пальне для автомобілів все частіше є у вільному продажу, хоча його ціна і значно зросла. Втім, вартість пального та його дефіцит не єдині проблеми власників автівок. В Україні б’ють на сполох через неякісне пальне і говорять, що «через 2-3 місяці на автомобілях ми не зможемо їздити».
Держпродспоживслужба просить скасувати мораторій на проведення перевірок якості пального, тому що в країні почастішали випадки його змішування та фальсифікації.
За словами начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олега Рубана, якість пального на АЗС наразі стає справжньою проблемою.
Рубан також зазначив, що в Кабмін вже направили пропозицію щодо поновлення контролю за метрологічним наглядом, а це кількість пального та перевірка його якості.
За матеріалами ММR
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер