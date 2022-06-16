Держпродспоживслужба просить скасувати мораторій на проведення перевірок якості пального

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 295

В Україні б’ють на сполох через неякісне пальне на АЗС

На вітчизняних АЗС ситуація помітно покращується. Пальне для автомобілів все частіше є у вільному продажу, хоча його ціна і значно зросла. Втім, вартість пального та його дефіцит не єдині проблеми власників автівок. В Україні б’ють на сполох через неякісне пальне і говорять, що «через 2-3 місяці на автомобілях ми не зможемо їздити».

Держпродспоживслужба просить скасувати мораторій на проведення перевірок якості пального, тому що в країні почастішали випадки його змішування та фальсифікації.

За словами начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олега Рубана, якість пального на АЗС наразі стає справжньою проблемою.

- На жаль, Кабінетом міністрів, у зв’язку з військовим станом, накладено мораторій на певні перевірки. У зв’язку з цим окремі АЗС вчиняють шахрайські дії, – пояснив він ММR.

Рубан також зазначив, що в Кабмін вже направили пропозицію щодо поновлення контролю за метрологічним наглядом, а це кількість пального та перевірка його якості.

- Тому що через 2-3 місяці на автомобілях ми не зможемо їздити, якщо будемо використовувати те пальне, яке сьогодні фактично змішують з невідомою речовиною, – повідомив експерт.

За матеріалами ММR