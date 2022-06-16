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Кременчук, Надзвичайні новини

П’яний водій під Кременчуком здійснив наїзд на двох пішоходів та втік з місця ДТП – його знайшли

Сьогодні, 14:51 Переглядів: 651

 

Обидва пішоходи потрапили до лікарні з травмами різного ступеню важкості

Поліція Полтавщини встановила водія, який здійснив наїзд на двох пішоходів та втік з місця ДТП

До відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції 15 червня близько 21.40 надійшло повідомлення від очевидця про ДТП, яка сталася в селі Вільна Терешківка Кременчуцького району.

Отримавши інформацію, на місце ДТП негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ здійснив наїзд на двох чоловіків, 1985 і 1977 років народження, після чого зник з місця ДТП.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди обох пішоходів госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Як повідомляють у Відділі комунікації, на пошуки автомобіля та водія, що скоїв наїзд на людей, негайно зорієнтували усі наряди поліції. І вже за годину пошукових заходів група реагування патрульної поліції відділення №2 Кременчуцького районного управління встановила місце перебування транспортного засобу та водія. Ним виявився 52-річний мешканець Кременчуцького району.

- За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство, - зазначають у Відділі комунікації.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП нетверезий водій
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