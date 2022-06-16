П’яний водій під Кременчуком здійснив наїзд на двох пішоходів та втік з місця ДТП – його знайшли

Поліція Полтавщини встановила водія, який здійснив наїзд на двох пішоходів та втік з місця ДТП
До відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції 15 червня близько 21.40 надійшло повідомлення від очевидця про ДТП, яка сталася в селі Вільна Терешківка Кременчуцького району.
Отримавши інформацію, на місце ДТП негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ здійснив наїзд на двох чоловіків, 1985 і 1977 років народження, після чого зник з місця ДТП.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди обох пішоходів госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню важкості.
Як повідомляють у Відділі комунікації, на пошуки автомобіля та водія, що скоїв наїзд на людей, негайно зорієнтували усі наряди поліції. І вже за годину пошукових заходів група реагування патрульної поліції відділення №2 Кременчуцького районного управління встановила місце перебування транспортного засобу та водія. Ним виявився 52-річний мешканець Кременчуцького району.
- За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство, - зазначають у Відділі комунікації.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер