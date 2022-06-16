П’яний водій під Кременчуком здійснив наїзд на двох пішоходів та втік з місця ДТП – його знайшли

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Обидва пішоходи потрапили до лікарні з травмами різного ступеню важкості

Поліція Полтавщини встановила водія, який здійснив наїзд на двох пішоходів та втік з місця ДТП

До відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції 15 червня близько 21.40 надійшло повідомлення від очевидця про ДТП, яка сталася в селі Вільна Терешківка Кременчуцького району.

Отримавши інформацію, на місце ДТП негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ здійснив наїзд на двох чоловіків, 1985 і 1977 років народження, після чого зник з місця ДТП.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди обох пішоходів госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Як повідомляють у Відділі комунікації, на пошуки автомобіля та водія, що скоїв наїзд на людей, негайно зорієнтували усі наряди поліції. І вже за годину пошукових заходів група реагування патрульної поліції відділення №2 Кременчуцького районного управління встановила місце перебування транспортного засобу та водія. Ним виявився 52-річний мешканець Кременчуцького району.