Полтавщина прийняла сотні поранених: напередодні професійного свята медиків привітав очільник області

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що відвідав кілька лікарень Полтавщини, щоб особисто привітати наших медиків та вручити їм державні й обласні відзнаки напередодні професійного свята.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі та оприлюднив світлини.

- Українські медики ведуть важку битву за наше життя та здоровʼя вже більше 8 років, відколи почалася російсько-українська війна в 2014-му. А далі був ковід. І повномасштабне вторгнення рф. Полтавщина як надійний тиловий регіон прийняла сотні поранених бійців і цивільних, пролікувала тисячі переселенців і жителів області.

Низький уклін кожному лікарю, медсестрі й медбрату! Усім міцного здоров’я, наснаги й витримки, а найголовніше – миру та перемоги. З прийдешнім Днем медика! Слава Україні!, - написав очільник області.