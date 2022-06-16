«Афганська сотня»: у Кременчуці добровольці тероборони прийняли присягу на вірність народу України

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 310

Особливості військового стану накладають певні обмеження на інформацію, що стосується питань оборони. Втім, кременчужани мають знати, що у нашому місті є багато патріотів, які за власною ініціативою та фактично на «громадських засадах» об’єднались у військові загони та створили передбачені законом добровольчі формування територіальної громади (ДФТГ).

Зауважимо, що таких добровольчих формувань у Кременчуцькій ОТГ є декілька.

Командир ДФТГ №3 з позивним «Кочівник» розповів нашій редакції про свій підрозділ, який де-факто сформувався ще у перші дні війни – наприкінці лютого, а де-юре завершує формування цими днями.

Варто зазначити, що «Кочівник» був обраний командиром ДФТГ №3 на зборах своїх побратимів, а після проведення спеціальної перевірки правоохоронними органами затверджений на цю посаду наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Лише після цього він отримав офіційне право розпочинати набор добровольців у свій підрозділ та його підготовку до виконання завдань за призначенням.

Займатися такою справою «Кочівнику» приходиться не вперше – у 2014 році він також набирав людей до військової частини, яку планували сформувати у складі ЗСУ. Тож досвід такої роботи у нього є. До того, він є ветераном військової служби, підполковником у відставці (ред. - усі офіцери, які не проходять військову службу, віком до 60 років вважаються «у запасі», старше 60 років – «у відставці») та учасником бойових дій – приймав безпосередню участь в Антитерористичній операції у 2015-2016 роках.

Командир ДФТГ №3 розповів, що до його підрозділу записалися декілька десятків добровольців переважно віком понад 50 років. Найстаршому нещодавно виповнилося 66. Є й молодші – тім кому трохи за 40. Майже усіх добровольців об’єднує те, що за віком, станом здоров’я, або іншими поважними причинами вони не можуть проходити військову службу у складі Збройних сил України. А залишатись осторонь справи захисту України під час війни не захотіли. До речі, серед добровольців цього формування є багато тих, хто має інвалідність ІІ та ІІІ групи. Втім, вади здоров’я не зупинили їх у цьому виборі.

- 14 червня перед строєм підрозділу зі зброєю в руках урочисто приймали Військову присягу на вірність народові України декілька десятків добровольців - ті, хто раніше не проходив військову службу, або проходив її дуже давно, ще за часів СРСР. До речі, серед них було й 4 «афганця». Бачив, як 40-50 річні чоловіки хвилювалися, адже для них це був дуже важливий ритуал, - зазначив «Кочівник».

Він додав, що в його ДФТГ №3 проходять службу декілька десятків учасників бойових дій в Афганістані – майже кожен п’ятий. Іншим довелося служити ще й в ЗСУ, тож Військову присягу Україні вони приймали раніше - під час проходження військової служби.

Окрім «афганців» у ДФТГ №3 є й багато учасників АТО/ООС – теж приблизно кожен п’ятий доброволець. Отже, передавати бойовий досвід тим, хто не служив в армії, є кому.

- Наше ДФТГ №3 формувалось за ініціативи та під егідою спілки ветеранів війни в Афганістані і тому має неофіційну назву «Афганська сотня». У деяких є іменна зброя, у багатьох - мисливська. Тож ми вже зараз готові виконувати бойові завдання. Хлопці вже давно рвуться в бій і готові на все заради України. Знаю, що після завершення формування нам буде видана більш серйозна зброя від ЗСУ, - зауважив «Кочівник».

Він пояснив, що згідно чинного законодавства добровольцям ДФТГ при виконанні службових завдань дозволяється встановленим порядком використовувати власну зброю.

- До речі, усі наші добровольці уклали контракт на проходження служби у ДФТГ та додатково прийняли присягу добровольця – це обов’язкова умова зарахування до складу добровольчого формування, - додав командир.

Він зазначив, зо кожний доброволець перед підписанням контракту проходив медичну комісію (ред. – вимоги щодо стану здоров’я для добровольця не такі жорсткі, як для військовослужбовця ЗСУ), психологічний відбір та спеціальну перевірку правоохоронними органами.

З прийняттям Військової присяги добровольців ДФТГ №3 привітали представники Кременчуцького районного ТЦК та СП (ред. - колишній військкомат) та батальйону ТрО, в оперативному підпорядкуванні якого знаходяться усі ДФТГ.

- Особливістю ДФТГ є те, що усі добровольці у нас або пенсіонери, або десь працюють. А бойовою підготовкою ми займаємося декілька днів на тиждень. Грошового забезпечення, або інших матеріальних виплат добровольці не отримують, - додав «Кочівник».

Він також пояснив, що входить у поняття «бойова підготовка»: заняття з тактики та тактичної медицини, вогнева підготовка та вивчення матеріальної частини зброї.

- У нас вже було декілька навчальних стрільб – проводили їх разом з військовослужбовцями батальйону територіальної оборони. Мерія обіцяє забезпечити усіх військовою формою – поки ходимо у своїй. Найближчим часом також мають видати посвідчення добровольця ДФТГ – от тоді ми вже зможемо на законних підставах виконувати завдання, яке нам визначатиме військове командування, - пояснив командир ДФТГ №3 з позивним «Кочівник».

Нагадаємо, два тижні тому начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік показав журналістам бланки «Посвідчення добровольця територіальної оборони», які будуть видавати добровольцям після підписання ними контрактів та зарахування до складу ДФТГ.