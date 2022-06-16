«Афганська сотня»: у Кременчуці добровольці тероборони прийняли присягу на вірність народу України

Особливості військового стану накладають певні обмеження на інформацію, що стосується питань оборони. Втім, кременчужани мають знати, що у нашому місті є багато патріотів, які за власною ініціативою та фактично на «громадських засадах» об’єднались у військові загони та створили передбачені законом добровольчі формування територіальної громади (ДФТГ).
Зауважимо, що таких добровольчих формувань у Кременчуцькій ОТГ є декілька.
Командир ДФТГ №3 з позивним «Кочівник» розповів нашій редакції про свій підрозділ, який де-факто сформувався ще у перші дні війни – наприкінці лютого, а де-юре завершує формування цими днями.
Варто зазначити, що «Кочівник» був обраний командиром ДФТГ №3 на зборах своїх побратимів, а після проведення спеціальної перевірки правоохоронними органами затверджений на цю посаду наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Лише після цього він отримав офіційне право розпочинати набор добровольців у свій підрозділ та його підготовку до виконання завдань за призначенням.
Займатися такою справою «Кочівнику» приходиться не вперше – у 2014 році він також набирав людей до військової частини, яку планували сформувати у складі ЗСУ. Тож досвід такої роботи у нього є. До того, він є ветераном військової служби, підполковником у відставці (ред. - усі офіцери, які не проходять військову службу, віком до 60 років вважаються «у запасі», старше 60 років – «у відставці») та учасником бойових дій – приймав безпосередню участь в Антитерористичній операції у 2015-2016 роках.
Командир ДФТГ №3 розповів, що до його підрозділу записалися декілька десятків добровольців переважно віком понад 50 років. Найстаршому нещодавно виповнилося 66. Є й молодші – тім кому трохи за 40. Майже усіх добровольців об’єднує те, що за віком, станом здоров’я, або іншими поважними причинами вони не можуть проходити військову службу у складі Збройних сил України. А залишатись осторонь справи захисту України під час війни не захотіли. До речі, серед добровольців цього формування є багато тих, хто має інвалідність ІІ та ІІІ групи. Втім, вади здоров’я не зупинили їх у цьому виборі.
Він додав, що в його ДФТГ №3 проходять службу декілька десятків учасників бойових дій в Афганістані – майже кожен п’ятий. Іншим довелося служити ще й в ЗСУ, тож Військову присягу Україні вони приймали раніше - під час проходження військової служби.
Окрім «афганців» у ДФТГ №3 є й багато учасників АТО/ООС – теж приблизно кожен п’ятий доброволець. Отже, передавати бойовий досвід тим, хто не служив в армії, є кому.
Він пояснив, що згідно чинного законодавства добровольцям ДФТГ при виконанні службових завдань дозволяється встановленим порядком використовувати власну зброю.
Він зазначив, зо кожний доброволець перед підписанням контракту проходив медичну комісію (ред. – вимоги щодо стану здоров’я для добровольця не такі жорсткі, як для військовослужбовця ЗСУ), психологічний відбір та спеціальну перевірку правоохоронними органами.
З прийняттям Військової присяги добровольців ДФТГ №3 привітали представники Кременчуцького районного ТЦК та СП (ред. - колишній військкомат) та батальйону ТрО, в оперативному підпорядкуванні якого знаходяться усі ДФТГ.
Він також пояснив, що входить у поняття «бойова підготовка»: заняття з тактики та тактичної медицини, вогнева підготовка та вивчення матеріальної частини зброї.
Нагадаємо, два тижні тому начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік показав журналістам бланки «Посвідчення добровольця територіальної оборони», які будуть видавати добровольцям після підписання ними контрактів та зарахування до складу ДФТГ.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер