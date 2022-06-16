У Кременчуці тренування на байдарках біля дніпровських островів не дозволили

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 179

Заборона щодо плавання маломірних судів по Дніпру та Пслу зберігається.

Вчора у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розглянули лист ДЮСШ-1 з проханням дозволити тренування на плавзасобах навколо островів. Спортсмени хотіли випливати з бази ДЮСШ-1 і плавати не по фарватеру Дніпра, а між островами.

Сьогодні на ранковому брифінгу очільник РВА Олег Лєднік повідомив журналістам, що такого дозволу надано не буде і заборона на плавання збережеться до кінця дії воєнного стану.

- Прошу до цього рішення поставитись з розумінням, оскільки воно пов'язане з багатьма обставинами. А головне - у нас війна і нам треба зберегти життя і здоров'я наших людей, - пояснив він.

Олег Лєднік також додав, що заборона плавання на байдарках, човнах та інших маломірних судах діє як на Дніпрі, так і на Пслі у межах району, так само як і відвідування лісів.

Нагадаємо, що наразі дозвіл на тренування спортсменам на воді видали лише у Горішніх Плавнях. Там тренування проходять у заливі Дніпра.

А от плавати на різних засобах у зоні відпочинку на Сухому Кагамлику можна. Як і купатися у Дніпрі, Пслі та інших водоймах на спеціально обладнаних місцях у межах населених пунктів. Наприклад, на Центральному пляжу Кременчука.

Зауважимо, що Полтавська ОВА також виступає проти відпочинку на плавзасобах на річках. Про це вчора під час онлайн-брифінгу заявив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.