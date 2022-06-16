У Кременчуці тренування на байдарках біля дніпровських островів не дозволили

ДЮСШ-1 направила листа до Кременчуцької районної військової адміністрації з проханням дозволити тренування навколо островів
Заборона щодо плавання маломірних судів по Дніпру та Пслу зберігається.
Вчора у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розглянули лист ДЮСШ-1 з проханням дозволити тренування на плавзасобах навколо островів. Спортсмени хотіли випливати з бази ДЮСШ-1 і плавати не по фарватеру Дніпра, а між островами.
Сьогодні на ранковому брифінгу очільник РВА Олег Лєднік повідомив журналістам, що такого дозволу надано не буде і заборона на плавання збережеться до кінця дії воєнного стану.
Олег Лєднік також додав, що заборона плавання на байдарках, човнах та інших маломірних судах діє як на Дніпрі, так і на Пслі у межах району, так само як і відвідування лісів.
Нагадаємо, що наразі дозвіл на тренування спортсменам на воді видали лише у Горішніх Плавнях. Там тренування проходять у заливі Дніпра.
А от плавати на різних засобах у зоні відпочинку на Сухому Кагамлику можна. Як і купатися у Дніпрі, Пслі та інших водоймах на спеціально обладнаних місцях у межах населених пунктів. Наприклад, на Центральному пляжу Кременчука.
Зауважимо, що Полтавська ОВА також виступає проти відпочинку на плавзасобах на річках. Про це вчора під час онлайн-брифінгу заявив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер