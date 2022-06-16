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Кременчук, Надзвичайні новини, Споживач

У Кременчуці мешканцям трьох будинків погодили перехід на автономне опалення: як їм це вдалося

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 1 008

 

Вчора спеціальна комісія погодила документи на відключення від централізованого опалення трьох багатоповерхівок

Спеціально створена наказом начальника Кременчуцької районної військової адміністрації комісія по підготовки міста до опалювального сезону та вивченню можливостей альтернативного опалення багатоповерхівок вчора погодила документи на відключення від центрального опалення трьох багатоповерхівок у Кременчуці. Мешканці цих будинків мають до 1 вересня перейти на індивідуальне опалення власних осель.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, комісія прийняла перше таке рішення щодо трьох будинків: №84 і № 86 по проспекту Свободи та №40-а по вулиці Троїцькій.

Олег Лєднік розповів, що близько 90% мешканців цих будинків погодились самостійно вирішувати свої проблеми з опаленням. Це може бути автономне опалення будинків, індивідуальне газове опалення квартир, тепловий насос або інші види опалення.

- Попередньо у них є домовленість з «Кременчукгазом» про підключення до газових мереж індивідуальних котлів у квартирах. Мешканці готові оплачувати усі роботи щодо переходу на індивідуальне опалення самостійно. Міська рада їм у цьому не допомагає, - зауважив Олег Лєднік.

Варто зазначити, що кременчужани не поспішають із переходом на автономне опалення, перш за все через високу вартість, адже за оцінками експертів вартість переходу на індивідуальне опалення може складати від 50 до 80 тисяч грн. Окрім великих витрат, перехід на автономне опалення потребує чималих зусиль щодо проведення зборів мешканців будинку, усіляких погоджень та оформлення усіх необхідних документів.

Міський голова Віталій Малецький вчора пообіцяв, що наступної зими централізоване опалення у Кременчуці буде.

Представники департаменту ЖКГ міської ради разом із членами комісії з початку червня провели кілька зібрань у форматі громадських слухань у дворах багатоповерхівок Кременчука, де розповіли про визначений законодавством механізм переходу будинків на автономне або індивідуальне опалення.

Наша кореспондентка побувала на такому зібранні та описала алгоритм переходу на автономне чи індивідуальне опалення, який встановила міська влада.

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Автор: Віктор Крук
Теги: централізоване опалення автономне опалення Кременчук Кременчуцька РВА
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