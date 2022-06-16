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У Гадячі планують відкрити «Територію терору» на базі місцевого музею

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 256

 

Поповнювати колекцію новими радянськими монументами почнуть лише після закінчення війни

На базі Гадяцького історико-краєзнавчого музею відкриють експозицію «Територія терору». Там планують зібрати всі пам’ятники, які прославляли радянський режим. Про це повідомляють у пресслужбі Гадяцької міської ради.

Нині у Гадяцькому історико-краєзнавчому музеї знаходиться пам’ятник Леніну, Карлу Марксу, Чапаєву, Дзержинському.

Поповнювати колекцію новими радянськими монументами почнуть лише після закінчення війни.

Для створення «парку радянського періоду» є кілька перепон. Одна з них – відсутність у Гадяцькій районній раді облікових документів на демонтовані пам’ятники та не дотримання процедури передачі пам’яток в громади.

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Автор: Альона Душенко
Теги: музей Гадяч
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