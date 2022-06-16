У Гадячі планують відкрити «Територію терору» на базі місцевого музею

На базі Гадяцького історико-краєзнавчого музею відкриють експозицію «Територія терору». Там планують зібрати всі пам’ятники, які прославляли радянський режим. Про це повідомляють у пресслужбі Гадяцької міської ради.
Нині у Гадяцькому історико-краєзнавчому музеї знаходиться пам’ятник Леніну, Карлу Марксу, Чапаєву, Дзержинському.
Поповнювати колекцію новими радянськими монументами почнуть лише після закінчення війни.
Для створення «парку радянського періоду» є кілька перепон. Одна з них – відсутність у Гадяцькій районній раді облікових документів на демонтовані пам’ятники та не дотримання процедури передачі пам’яток в громади.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер