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На 113 день війни знищено майже 33 тисячі орків: вчора найбільше втрат ворог зазнав під Бахмутом

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 510

 

Нажаль, у боях з російськими окупантами щодня гинуть сотні захисників України

За підсумками 113 доби війни найбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському напрямку. Про бойові втрати окупантів з 24 лютого до 16 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.

особового складу –  близько 32950 (+200) ліквідовано;

танків ‒ 1449 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17);

артилерійських систем – 729 (+7);

РСЗВ – 233 (+3);

засоби ППО – 97 (+0);

літаків – 213 (+0);

гелікоптерів – 179 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591;

крилатих ракет – 129;

кораблів /катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9);

спеціальної техніки – 55.

- Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!, - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Нажаль, щодня в боях з ворогом гине або отримує поранення до тисячі українських захисників, кількість загиблих воїнів — від 200 до 500. Найбільші втрати ЗСУ несуть на Донбасі.

Про це заявив глава делегації на переговорах з росією, народний депутат Давид Арахамія. Він також зазначив, що Україна вже мобілізувала майже мільйон людей і може мобілізувати ще два мільйони. Тож вона має можливість продовжувати битися на Донбасі, але терміново потребує озброєння.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що внаслідок повномасштабного вторгнення рф на фронті щодня гине близько сотні бійців ЗСУ, а ще близько 500 українських захисників отримують поранення.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти втрати Генштаб ЗСУ
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