Очільник Кременчуцького району привітав випускників та розповів про ситуацію за минулу добу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 518

Сьогодні випускникам шкіл вручають атестати, серед них є і син Олега Лєдніка

Оперативна ситуація на Кременчуччині залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за минулу добу громадяни 10 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено один адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автівки цього водія, адже у період воєнного стану автомобілі тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ. Ще один адмінпротокол поліцейські склали за домашнє насильство.

Затримано 6 осіб за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Стосовно них проводиться перевірка і приймаються рішення щодо відкриття кримінального провадження. У двох осіб була вилучена холодна зброя – по ним також приймається рішення щодо їх притягнення до кримінальної відповідальності.

За минулу добу у Кременчуцькому районі було дві пожежі - ДСНС погасила пожежу у приватному будинку у Градизьку та погасило загорання лісової підстилки. Постраждалих від цих пожеж немає.

Олег Лєднік привітав усіх випускників шкіл з отриманням свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, які сьогодні вручають у всіх навчальних закладах Кременчуцького району. Він додав, що серед них є і його старший син, який цього року закінчив 11 класів у ліцеї №30 міста Кременчука.

- Хочу привітати усіх випускників… Хтось із вас стане військовим, хтось інженером чи опанує іншу спеціальність. Головне, щоби ви знайшли своє місце у житті. Мій старший син сьогодні також випускається із ліцею №30. Далі усі ви будете самостійно крокувати по життю…, - зауважив Олег Лєднік.

Він нагадав, що комендантська година, яка розпочинається о 22.00 та продовжується до 5.00 ранку стосується усіх, у тому числі і випускників. Навіть у такий урочистий день. Бо триває війна і в країні введений воєнний стан.