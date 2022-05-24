У Горішніх Плавнях веслуванням дозволять займатись, а у Кременчуці - заборонено

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19 травня Рада оборони Полтавської області дозволила відвідувачам спортивних секцій та ДЮСШ проводити тренування на Дніпрі та інших водоймах у межах визначених для цього ділянок. Заборона на будь-які інші заняття, зокрема водний туризм та пересування маломірних суден на річках, залишилась. Про це на онлайнбрифінгу для журналістів розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Сьогодні під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік уточнив це питання по Кременчуцькому району.

У Горішніх Плавнях ДЮСШ зможе проводити тренування по веслуванню у визначених межах прилеглої акваторії заливу за відповідним графіком, погодженим з військовою адміністрацією. А от у Кременчуці такі тренування залишаються під забороною. Так само, їх і рух маломірних суден по Дніпру, Пслу та іншим річкам, що протікають по території району.

- Ця заборона не стосується розважальної зони на Сухому Кагамлику, що є на Молодіжному. Там озеро знаходиться у межах міста і тому там можна відпочивати на човнах та інших плавзасобах, - додав Олег Лєднік.