Кременчуцька РВА оприлюднила тарифи по зупинках ще на трьох приміських маршрутах

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 1 366

Військова адміністрація відкрила «гарячу лінію», по якій можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах

Минулого тижня начальник відділу інфраструктури Кременчуцької районної військової адміністрації Вікторія Шляхова пообіцяла вивчити правильність встановлення та оприлюднити нові тарифи на перевезення пасажирів по кожній зупинці на приміських маршрутах. Наступного дня начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік проінформував журналістів щодо відкриття «гарячої лінії», по якій можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах, та оприлюднив тарифи на проїзд по кожній зупинці на маршруті з Кременчука до Горішніх Плавнів.

Сьогодні, 24 травня, він оприлюднив тарифи по зупинкам ще на трьох приміських маршрутах: з Кременчука до Глобиного, Кам’яних Потоків та Келеберди.

Номер «гарячої лінії» Кременчуцької районної військової адміністрації, по якому можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах – 063-934-5730

Нагадаємо, з 16 травня у Кременчуцькому районі приблизно на 30% подорожчали тарифи на приміські пасажирські перевезення. Скільки наразі коштує добратися до Горішніх Плавнів, Глибиного чи Піщаного можна подивитись ТУТ.