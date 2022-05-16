Наскільки зросли тарифи на приміські пасажирські перевезення у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 505

Вартість проїзду у міському транспорті поки не підвищилась, а приміські пасажирські перевезення подорожчали і досить відчутно через подорожчання палива. Про це на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації розповіла начальник відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства РВА Вікторія Шляхова.

- Тарифи зросли приблизно на 30%. Це мінімальне зростання, яке обумовлене подорожчанням палива. Якщо у розрахунковому тарифі, який діяв до вчорашнього дня, вартість пального закладалася у 28 грн за літр, то наразі його середня вартість становить близько 44 грн. Тобто подорожчання на 54%. Залишати тарифи без змін більше було не можна – перевізники би просто не вижили, - пояснила ситуацію Вікторія Шляхова.

Вона навели декілька цифр щодо зміни тарифів на основних приміських маршрутах:

Кременчук – Горішні Плавні – було 23 грн, стало 30 грн;

Кременчук – Глобине – було 49 грн, стало 65 грн;

Кременчук – Піщане – було 11 грн, стало 15 грн;

Кременчук – Ялинці – було 13 грн, стало 17 грн.

Вікторія Шляхова зазначила, що у тариф закладено вартість проїзду 1 км від 1,43 грн до 1,5 грн в залежності від системи оподаткування перевізника.

- На однакових маршрутах тариф у всіх перевізників буде теж однаковий. Пасажирський транспорт на 100% забезпечений паливом – для цього задіяні окремі АЗС, - пояснила вона.

Нагадаємо, що Рада оборони Полтавської області 6 травня скасувала заборону на підвищення тарифів на пасажирські перевезення в автобусах на території регіону. З проханням дозволити таке підвищення до очільника Полтавської ОВА зверталися органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації та самі перевізники. Адже значне зростання вартості пального не давало їм можливості далі здійснювати пасажирські перевезення за діючими тарифами.