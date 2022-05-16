Наскільки зросли тарифи на приміські пасажирські перевезення у Кременчуцькому районі

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення на приміських автобусних маршрутах відбулося із сьогоднішнього дня
Вартість проїзду у міському транспорті поки не підвищилась, а приміські пасажирські перевезення подорожчали і досить відчутно через подорожчання палива. Про це на ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації розповіла начальник відділу інфраструктури та житлово-комунального господарства РВА Вікторія Шляхова.
Вона навели декілька цифр щодо зміни тарифів на основних приміських маршрутах:
Вікторія Шляхова зазначила, що у тариф закладено вартість проїзду 1 км від 1,43 грн до 1,5 грн в залежності від системи оподаткування перевізника.
Нагадаємо, що Рада оборони Полтавської області 6 травня скасувала заборону на підвищення тарифів на пасажирські перевезення в автобусах на території регіону. З проханням дозволити таке підвищення до очільника Полтавської ОВА зверталися органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації та самі перевізники. Адже значне зростання вартості пального не давало їм можливості далі здійснювати пасажирські перевезення за діючими тарифами.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер