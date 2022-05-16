Про ситуацію у Кременчуцькому районі за минулу добу та вирішення проблем з паливом

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Резонансних злочинів у районі за вчорашній день не зафіксовано

Минулі вихідні у Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно, резонансних подій та злочинів у районі не зафіксовано. Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він повідомив, що вчора патрульна поліція 14 разів виїжджала на виклики громадян, пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані. Також затримали одного нетверезого водія по відношенню до якого поліцейські склали адмінпротокол за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великих штрафів любителі п’яними їздити за кермом можуть залишитись і без своїх автівок, адже у період воєнного стану їхні автомобілі можуть вилучити на потреби ЗСУ.

Очільник РВА додав, що вчора сталася одна пожежа сталася у Градизьку - о 5.30 загорівся житловий будинок. Пожежу швидко погасили розрахунком ДСНС.

За його словами, ситуація з паливом у районі залишається напруженою, хоча потрохи стабілізується.

- Районна військова адміністрація була вимушена прийняти обмежувальні заходи щодо продажу палива для того, щоб зберегти роботу критичної інфраструктури. Поки ситуація не стабілізується обмеження залишаться, - пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що питаннями регулювання продажу палива, що залишається після забезпечення транспорту критичної інфраструктури, мають займатися органи місцевого самоврядування. Отже, водіям з усіма питаннями та скаргами варто звертатися до них.