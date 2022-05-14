Криза палива: коли з'явиться бензин та скільки він коштуватиме

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 835

У Кременчуці вводять обмеження на продаж палива. Пріоритет - підприємства критичної інфраструктури. У Полтавській ОВА прогнозують, що криза дефіциту пального мине за тиждень-два, ціна пального становитиме до 40 гривень за літр. Втім, не всі експерти вважають ці терміни реальними, а щодо ціни - мають великі сумніви

«Завдяки» рашистам Україна зіткнулася із кризою пального. Кременчуцький НПЗ - найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива, остаточно знищений. Коли запаси пального скінчились, дефіцит бензину перетворився на повну його відсутність.

У Кременчуці більшість автозаправних станцій нині просто зачинені. Працюють лише ті, що торгують газом, або відкриваються, коли є паливо.

- У мене стоїть газова установка, проблем із заправкою поки що немає, - розповідає кременчужанин Віктор. - Щоправда, якщо раніше на газі було їздити значно дешевше, ніж на бензині, нині від газової установки сенсу немає. Газ коштує майже так само, як бензин.

Станом на 13 травня ціна газу у Кременчуці сягнула майже 36 гривень. Цього ж дня так вільно їм заправитись, як кілька днів тому, вже було неможливо. На заправках - великі черги.

За бензином останні тижні треба було вистояти чималу чергу - машини стояли уздовж дороги на кілька кілометрів.

Черга за бензином у Кременчуці 11 травня

Черга за паливом 14 травня

Автолюбителі розповіли «Телеграфу», що паливо на деяких АЗС продавали за чесною ціною, врегульовану державою: А-95 - 37.78, А-92 - за 37.13.

- Як вказано на стелі - така й ціна, - каже водійка Альона. - Але ж у черзі треба було простояти не одну годину.

Однак у Кременчуці були і випадки продажу бензину по 55-70 гривень за літр. Це така собі «схема»: на касі АЗС вам пропонують купити пальне через додаток або прямо на місці за готівку. Оплата карткою у цій схемі не проходить, адже це прихована реалізація палива - за ціною, вищою, ніж дозволяє держава.

Тим часом 13 травня стало відомо, що Кременчуцька районна військова адміністрація готує рішення щодо першочергового забезпечення пальним автомобілів комунальних служб, автотранспортних підприємств, аграріїв та торгівельних підприємств для підвозу продуктів харчування. Наразі тексту наказу немає. Відомо лише, що обмеження торкнуться фізичних осіб.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін вважвє, що ситуація з пальним в області - не задовільна, але - і не критична.

- У першу чергу пальне йде на потреби військових, потім на критичну інфраструктуру - медичні заклади, поліція, рятувальники й інші служби. Там ситуація контрольована. Що стосується населення, підприємцям і громадянам не вистачає пального, - сказав Дмитро Лунін на онлайн-брифінгу зі ЗМІ 12 травня.





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Що буде з ціною на пальне

Дмитро Лунін прогнозує, що ситуація з пальним має стабілізуватись за тиждень-два. Нині уряд укладає контракти із закордонними компаніями. Ціна, за його словами, повинна знизитись.

- Думаю, бензин коштуватиме в межах 30-40 гривень, - каже Лунін. - Зараз головне - наситити ринок, тоді і ціна знижуватиметься.





Втім, хто контролюватиме ціни на пальне після того як наситять ринок - невідомо. В уряді ж днями заявляли, що не планують відмовлятись від державного регулювання цін на пальне. Однак чи дотримуватимуться граничних цін?

- Ніхто у збиток собі працювати не буде, - розповів «Телеграфу» один з керівників автозаправних станцій у Кременчуці. - Зараз ми чекаємо наші бензовози з Західної України. У закупці він коштує 40 гривень. Жодна АЗС із такими цінами не зможе торгувати за регульованими цінами.

На думку президента Асоціаціїї операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, паливна криза в Україні триватиме, як мінімум, два місяці.

- Офіс президента і перший віце-прем’єр розказують нам, що вже законтрактовано 300 тисяч тонн. Що таке 300 тисяч тонн нафтопродуктів в Європі законтрактовано? Ми повинні розуміти, що на сьогодні шляхи доставки залишилися лише бензовозними партіями. А якщо взяти до уваги, що у нас десь, приблизно, 1200 автомобілів по 30 тонн, то це два місяці, як мінімум, щоб перевезти таку кількість, - сказав він.