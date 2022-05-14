Криза палива: коли з'явиться бензин та скільки він коштуватиме 

У Кременчуці вводять обмеження на продаж палива. Пріоритет - підприємства критичної інфраструктури. У Полтавській ОВА прогнозують, що криза дефіциту пального мине за тиждень-два, ціна пального становитиме до 40 гривень за літр. Втім, не всі експерти вважають ці терміни реальними, а щодо ціни - мають великі сумніви
«Завдяки» рашистам Україна зіткнулася із кризою пального. Кременчуцький НПЗ - найбільше підприємство з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива, остаточно знищений. Коли запаси пального скінчились, дефіцит бензину перетворився на повну його відсутність.
У Кременчуці більшість автозаправних станцій нині просто зачинені. Працюють лише ті, що торгують газом, або відкриваються, коли є паливо.
Станом на 13 травня ціна газу у Кременчуці сягнула майже 36 гривень. Цього ж дня так вільно їм заправитись, як кілька днів тому, вже було неможливо. На заправках - великі черги.
За бензином останні тижні треба було вистояти чималу чергу - машини стояли уздовж дороги на кілька кілометрів.
Черга за бензином у Кременчуці 11 травня
Черга за паливом 14 травня
Автолюбителі розповіли «Телеграфу», що паливо на деяких АЗС продавали за чесною ціною, врегульовану державою: А-95 - 37.78, А-92 - за 37.13.
Однак у Кременчуці були і випадки продажу бензину по 55-70 гривень за літр. Це така собі «схема»: на касі АЗС вам пропонують купити пальне через додаток або прямо на місці за готівку. Оплата карткою у цій схемі не проходить, адже це прихована реалізація палива - за ціною, вищою, ніж дозволяє держава.
Тим часом 13 травня стало відомо, що Кременчуцька районна військова адміністрація готує рішення щодо першочергового забезпечення пальним автомобілів комунальних служб, автотранспортних підприємств, аграріїв та торгівельних підприємств для підвозу продуктів харчування. Наразі тексту наказу немає. Відомо лише, що обмеження торкнуться фізичних осіб.
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін вважвє, що ситуація з пальним в області - не задовільна, але - і не критична.
На Полтавщині готуються до підвищення вартості проїзду
Що буде з ціною на пальне
Дмитро Лунін прогнозує, що ситуація з пальним має стабілізуватись за тиждень-два. Нині уряд укладає контракти із закордонними компаніями. Ціна, за його словами, повинна знизитись.
Втім, хто контролюватиме ціни на пальне після того як наситять ринок - невідомо. В уряді ж днями заявляли, що не планують відмовлятись від державного регулювання цін на пальне. Однак чи дотримуватимуться граничних цін?
На думку президента Асоціаціїї операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, паливна криза в Україні триватиме, як мінімум, два місяці.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер