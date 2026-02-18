ГО "Захист держави"
На Кременчуцькій ТЕЦ за підтримки ООН встановлять газотурбінну установку

Проєкт вартістю близько 24 млн доларів США реалізують у рамках пакета допомоги, спрямованого на відновлення та підсилення енергетичної стійкості українських міст

Програма розвитку ООН (ПРООН) додатково виділила понад 230 млн доларів США на 2026 рік для термінової закупівлі енергетичного обладнання для України. Відповідне рішення ухвалили після звернення Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє пресслужба Постійного представництва України при ООН.

Зокрема, для Кременчука передбачено встановлення газотурбінної установки потужністю 54 МВт на Кременчуцькій ТЕЦ. Вартість проєкту становить близько 24 млн доларів США. Очікується, що це обладнання посилить енергетичну стійкість міста та забезпечить стабільніше теплопостачання і електропостачання.

Загалом допомога ПРООН охоплює також Київ, Одесу, Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Чернігів, Львів, Луцьк, Шостку та інші міста. Станом на початок 2026 року організація вже закупила для України енергетичне обладнання загальною потужністю понад 572 МВт.

Нагадаємо, що на Полтавщині одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням.

Раніше ми повідомляли, що суд зобов’язав міськраду сплатити Кременчуцькій ТЕЦ понад 53 млн грн боргу за  різницю в тарифах за опалювальний сезон 2021-2022.

Автор: Катерина Животовська
Теги: ООН Кременчуцька ТЕЦ
zzzzzz:
Сьогодні, 17:31

Корисна інфа для ворога....пзц якійсь. Ще якіхось навідників ловлять. Нашо ті навідники. ......


0 0

