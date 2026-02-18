Синоптики попереджають про небезпечні погодні явища на Полтавщині

У Полтавській області синптики оголосили попередження про небезпечні погодні явища. За даними Полтавського обласного гідрометцентру, 19 лютого очікуються пориви вітру 15–20 м/с та хуртовини.
Вночі значні опади прогнозують у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями з дощем. У північно-західній частині області буде переважно сніг, у південно-східній — сніг із мокрим снігом. Вдень опади продовжаться, подекуди очікуються хуртовини, а вночі можливі налипання мокрого снігу та ожеледь.
Температура протягом доби коливатиметься від 4–9 градусів морозу на північному заході та до 0–5 градуів нижче нуля на південному сході області.
Раніше ми писали, що серія циклонів з південного заходу принесе на Полтавщину сніг, мороз та вітер.
