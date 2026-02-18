Синоптики попереджають про небезпечні погодні явища на Полтавщині

Сьогодні, 16:25

У Полтавській області синптики оголосили попередження про небезпечні погодні явища. За даними Полтавського обласного гідрометцентру, 19 лютого очікуються пориви вітру 15–20 м/с та хуртовини.

Вночі значні опади прогнозують у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями з дощем. У північно-західній частині області буде переважно сніг, у південно-східній — сніг із мокрим снігом. Вдень опади продовжаться, подекуди очікуються хуртовини, а вночі можливі налипання мокрого снігу та ожеледь.

Температура протягом доби коливатиметься від 4–9 градусів морозу на північному заході та до 0–5 градуів нижче нуля на південному сході області.



