Циклон принесе на Полтавщину мороз, сніг і поривчастий вітер

Серія циклонів з південного заходу принесе на Полтавщину сніг, мороз та вітер, з короткою перервою у складних погодних умовах 17 лютого

На Полтавщина цього тижня очікується нестійка погода через серію циклонів із південного заходу. Синоптики попереджають про «температурні гойдалки», опади в різному фазовому стані та поривчастий вітер. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

17 лютого прогнозується короткочасне покращення погодних умов — без опадів. У нічні години температура повітря знизиться до 6–11 градусів морозу, вдень очікується від 1 до 6 морозу.

Втім уже надалі в регіоні знову пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься: від близьких до 0 значень до 4–9 градусів морозу.

Жителям області радять враховувати погодні умови під час планування поїздок і бути обережними на дорогах.

Нагадаємо, що в першій декаді лютого метеорологи зафіксували аномальні морози, яких не було з 2012 року.