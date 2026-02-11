Перша декада лютого в області була аномально холодною — гідрометцентр

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 248

Упродовж першої декади лютого середні добові показники температури повітря коливалися від 1 до 19 градусів морозу. Такий низький середньодекадний режим не фіксувався з 2012 року. Про це повідомляють в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

На території області спостерігався слабкий сніг, а 7-8 лютого місцями відмічалися рідкі опади. Сніговий покрив, що сформувався ще в попередній декаді, зберігається на півночі та заході області. Його висота становить від 4 до 11 см.

У південних і східних районах області продовжує утримуватися притерта льодяна кірка, яка утворилася наприкінці січня. Подекуди через рідкі опади її товщина дещо збільшилася.

Глибина промерзання ґрунту станом на останній день декади досягала 45–96 см. Озимі культури та багаторічні трави впродовж усього періоду перебували у стані глибокого зимового спокою.

У найхолодніші дні температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння знижувалася до 4–13 градусів морозу. На початку декади місцями існувала загроза досягнення критичних для рослин температур, особливо на слаборозвинутих посівах та ділянках без снігового покриву. Додатковим ускладнювальним чинником перезимівлі стала наявність льодяної кірки.

Водночас за результатами відрощування зразків озимої пшениці, жита та багаторічних трав, відібраних 25 січня, загиблих або пошкоджених рослин не виявлено.

Нагадаємо, що в січні фахівці фіксували морози, яких не було вже 30 років.