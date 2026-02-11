ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Перша декада лютого в області була аномально холодною — гідрометцентр

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 248

 Перша декада лютого 2026 року відзначилася аномально низькими температурами, значним промерзанням ґрунту та складними умовами перезимівлі озимих культур

Упродовж першої декади лютого середні добові показники температури повітря коливалися від 1 до 19 градусів морозу. Такий низький середньодекадний режим не фіксувався з 2012 року. Про це повідомляють в Полтавському обласному  центрі з гідрометеорології. 

На території області спостерігався слабкий сніг, а 7-8 лютого місцями відмічалися рідкі опади. Сніговий покрив, що сформувався ще в попередній декаді, зберігається на півночі та заході області. Його висота становить від 4 до 11 см.

У південних і східних районах області продовжує утримуватися притерта льодяна кірка, яка утворилася наприкінці січня. Подекуди через рідкі опади її товщина дещо збільшилася.

Глибина промерзання ґрунту станом на останній день декади досягала 45–96 см. Озимі культури та багаторічні трави впродовж усього періоду перебували у стані глибокого зимового спокою.

У найхолодніші дні температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння знижувалася до 4–13 градусів морозу. На початку декади місцями існувала загроза досягнення критичних для рослин температур, особливо на слаборозвинутих посівах та ділянках без снігового покриву. Додатковим ускладнювальним чинником перезимівлі стала наявність льодяної кірки.

Водночас за результатами відрощування зразків озимої пшениці, жита та багаторічних трав, відібраних 25 січня, загиблих або пошкоджених рослин не виявлено.

Нагадаємо, що в січні фахівці фіксували морози, яких не було вже 30 років. 

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: мороз гідрометцентр
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх