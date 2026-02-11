ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

В Решетилівській громаді у пожежі загинули двоє пенсіонерів

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 153

 За попередньою інформацією, пожежу могло спричинити необережне поводження зі свічкою 

10 лютого у Решетилівській територіальній громаді на Полтавщині вдень у приватному будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей — 87-річна жінка та 77-річний чоловік. Їхні тіла виявив син, коли прийшов відвідати батьків. Про це повідомляє Суспільне Полтава. 

О 13.12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в одному з населених пунктів Решетилівської громади. На той час вогню вже майже не було, оскільки, ймовірно, полум’я частково згасло.

За попередньою версією, пожежа могла початися через необережне поводження зі свічкою. Джерело вогню могло опинитися надто близько до легкозаймистих предметів, зокрема біля ліжка, що спричинило загоряння матраца та іншого домашнього приладдя. Остаточні обставини встановлюють фахівці.

Правоохоронці та рятувальники з’ясовують деталі цієї трагедії та остаточну причину виникнення пожежі, а також нагадують про необхідність дотримання правил безпеки у побуті, особливо під час використання відкритого полум’я.

Нагадаємо, що 9 лютого на Миргородщині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік.

Автор: Катерина Животовська
Теги: Пожежа
