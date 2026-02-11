У Кременчуці розслідують загибель двох безпритульних собак: що відомо

З початку минулого року і станом на 4 лютого цьогоріч у Кременчуці не фіксували підтверджених випадків масових отруєнь безпритульних тварин. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомило комунальне підприємство «Спецсервіс Кременчук» у відповіді на запит.
Втім, 1 лютого надійшли дві заявки щодо собак із симптомами отруєння на вулиці Республіканській.
За інформацією комунальної служби, 1 лютого місцева мешканка заявила про собаку з ознаками отруєння біля будинку № 146 на вулиці Республіканській. Бригада виїхала на місце та забрала тварину, однак дорогою вона померла.
Того ж дня інша мешканка повідомила про ще одну собаку із симптомами отруєння біля будинку № 149 також на вулиці Республіканській. До приїзду бригади тварина вже була мертвою.
Наразі триває досудове розслідування. Тіла обох тварин передали до Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини.
В УП.Життя разом з волонтерською організацією Adopt Don’t Stop та зоозахисниками проєкту UAnimals пояснювали симптоми отруєння. Це залежить від виду токсину, але найчастіше у собак спостерігають:
При отруєнні щурячою отрутою симптоми можуть з’явитися не одразу — інколи через кілька днів. Серед ознак — кровотечі, кривава блювота або чорний пронос, задишка, слабкість.
Фахівці наголошують: самолікування може бути небезпечним. Давати препарати або викликати блювання слід лише за рекомендацією ветеринарного лікаря.
Фахівці радять мати вдома мінімальний набір засобів на випадок отруєння тварини:
Водночас ветеринари наголошують: препарати та їх дозування має визначати лікар.
Нагадаємо, у Кременчуці представили проєкт майбутнього притулку для тварин: центр зможе вмістити до 300 собак. Колектив підприємства КП «Спецсервіс Кременчук» звертається з проханням до небайдужих зробити «ревізію» своїх шаф та поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті тимчасового утримання.
