У Кременчуці розслідують загибель двох безпритульних собак: що відомо

З початку минулого року і станом на 4 лютого цьогоріч у Кременчуці не фіксували підтверджених випадків масових отруєнь безпритульних тварин. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомило комунальне підприємство «Спецсервіс Кременчук» у відповіді на запит.

Втім, 1 лютого надійшли дві заявки щодо собак із симптомами отруєння на вулиці Республіканській.

За інформацією комунальної служби, 1 лютого місцева мешканка заявила про собаку з ознаками отруєння біля будинку № 146 на вулиці Республіканській. Бригада виїхала на місце та забрала тварину, однак дорогою вона померла.

Того ж дня інша мешканка повідомила про ще одну собаку із симптомами отруєння біля будинку № 149 також на вулиці Республіканській. До приїзду бригади тварина вже була мертвою.

Наразі триває досудове розслідування. Тіла обох тварин передали до Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Як зрозуміти, що собака могла отруїтися

В УП.Життя разом з волонтерською організацією Adopt Don’t Stop та зоозахисниками проєкту UAnimals пояснювали симптоми отруєння. Це залежить від виду токсину, але найчастіше у собак спостерігають:

блювання, пронос (іноді з кров’ю);

рясне слиновиділення;

порушення координації;

тремтіння, судоми;

утруднене або прискорене дихання;

млявість, втрату апетиту;

втрату свідомості.

При отруєнні щурячою отрутою симптоми можуть з’явитися не одразу — інколи через кілька днів. Серед ознак — кровотечі, кривава блювота або чорний пронос, задишка, слабкість.

Що робити при підозрі на отруєння

негайно звернутися до ветеринара;

по можливості усунути доступ до джерела отрути;

не втрачати часу — у деяких випадках рахунок іде на хвилини.

Фахівці наголошують: самолікування може бути небезпечним. Давати препарати або викликати блювання слід лише за рекомендацією ветеринарного лікаря.

Що варто мати в аптечці власникам собак

Фахівці радять мати вдома мінімальний набір засобів на випадок отруєння тварини:

абсорбенти (активоване вугілля, ентеросгель тощо);

вітамін В6 (піридоксин);

вітамін К1 (застосовують при підозрі на отруєння щурячою отрутою);

шприци;

антисептичні засоби.

Водночас ветеринари наголошують: препарати та їх дозування має визначати лікар.

Як зменшити ризик отруєння

стежити, щоб собака не підбирав їжу на вулиці;

не залишати доступними ліки та побутову хімію;

не годувати тварину продуктами зі столу;

під час прогулянок уникати підозрілих речовин або приманок.

Нагадаємо, у Кременчуці представили проєкт майбутнього притулку для тварин: центр зможе вмістити до 300 собак. Колектив підприємства КП «Спецсервіс Кременчук» звертається з проханням до небайдужих зробити «ревізію» своїх шаф та поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті тимчасового утримання.