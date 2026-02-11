Хокеїст «Кременчука» Артем Целогородцев продовжить кар’єру в «Одещині»

Нападник хокейного клубу «Кременчук» Артем Целогородцев залишає команду та продовжить кар’єру у складі «Одещини». Клуби досягли згоди щодо переходу гравця напередодні відновлення Чемпіонату України.

Як повідомили у ХК «Кременчук», контракт із хокеїстом було розірвано за згодою сторін. Разом із кременчуцькою командою Артем Целогородцев пройшов важливий етап кар’єри: став чемпіоном України, володарем Кубка України, а також представляв клуб на Континентальному кубку.

У клубі подякували гравцю за самовіддану гру, закинуті шайби та внесок у здобуті командою трофеї.

У складі нової команди Артем Целогородцев уже найближчим часом може вийти на лід. Сьогодні, починаючи з 17:00, він разом з «Одещиною» зіграє в одеському Палаці спорту, де суперником стане вінницький «Шторм», який напередодні також підсилив склад орендованими гравцями.

