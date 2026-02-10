Збитки довкіллю Полтавщини через війну сягнули десятків мільярдів гривень

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 87

Загальні збитки довкіллю Полтавської та Черкаської областей внаслідок збройної агресії Росії перевищили 158 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднила Державна екологічна інспекція Центрального округу, яка документує наслідки війни на території обох регіонів.

За підрахунками інспекції, найбільше постраждали земельні ресурси областей — понад 152 млрд грн завданої шкоди. Ще понад 6 млрд грн збитків зафіксували через забруднення атмосферного повітря.

Екологи зазначають, що за кожною цифрою стоять реальні наслідки війни: руйнування екосистем, засмічення та забруднення земель, негативний вплив на довкілля після обстрілів.

Загалом фахівці вже провели 188 розрахунків, які підтверджують завдану шкоду відповідно до державних методик.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу продовжують моніторинг ситуації, виїжджають на місця обстрілів, відбирають проби ґрунтів і проводять заміри для подальшого розрахунку збитків, завданих довкіллю, зокрема на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення екологічні збитки довкіллю Полтавської області перевищили 12,2 мільярдів гривень.