ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Збитки довкіллю Полтавщини через війну сягнули десятків мільярдів гривень

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 87

 

Найбільше шкоди завдано земельним ресурсам області

Загальні збитки довкіллю Полтавської та Черкаської областей внаслідок збройної агресії Росії перевищили 158 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднила Державна екологічна інспекція Центрального округу, яка документує наслідки війни на території обох регіонів.
За підрахунками інспекції, найбільше постраждали земельні ресурси областей — понад 152 млрд грн завданої шкоди. Ще понад 6 млрд грн збитків зафіксували через забруднення атмосферного повітря.
Екологи зазначають, що за кожною цифрою стоять реальні наслідки війни: руйнування екосистем, засмічення та забруднення земель, негативний вплив на довкілля після обстрілів.
Загалом фахівці вже провели 188 розрахунків, які підтверджують завдану шкоду відповідно до державних методик.
Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу продовжують моніторинг ситуації, виїжджають на місця обстрілів, відбирають проби ґрунтів і проводять заміри для подальшого розрахунку збитків, завданих довкіллю, зокрема на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення екологічні збитки довкіллю Полтавської області перевищили 12,2 мільярдів гривень.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: збитки забруднення довкілля війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх