На Полтавщині з 15 лютого заборонять вилов щуки

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 95

У водоймах Полтавської області з 15 лютого по 31 березня 2026 року діятиме заборона на вилов щуки. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Відомо, що заборона стосується всіх рибогосподарських водойм області. У цей період щука заходить на нерест і стає особливо вразливою до вилову.

Порушення заборони тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Окрім штрафу, рибалкам-порушникам доведеться відшкодовувати збитки за кожну незаконно виловлену рибину. Розмір компенсації за кожну щуку становить 3 468 гривень.

Екологи зазначають, що нерест щуки починається за температури води +3…+5°C, що зазвичай припадає на середину лютого. Риба нереститься переважно на мілководді та в прибережній зоні, де найбільше потерпає від браконьєрів і надмірного вилову.

Нагадаємо, на Полтавщині до кінця червня діє також заборона на вилов раків.