Депутати хочуть, щоб міська влада визначила порядок встановлення сонячних панелей на об’єктах у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 616

Учора, 9 лютого, на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури депутати гаряче обговорювали питання щодо загальних правил встановлення сонячних панелей на об’єктах нерухомості в Кременчуці. У першу чергу на прибудовах, МАФах, павільйонах та кіосках, власники яких потерпають від відключення електроенергії й готові вкладати власні гроші в придбання альтернативних джерел електроенергії для підтримки бізнесу.

Цю проблему озвучив Олександр Роженко, який попросив присутню на засіданні депутатської комісії начальницю управління містобудування та архітектури Олександру Волощенко та інших посадовців висловити чітку позицію міської влади щодо встановлення альтернативних джерел енергопостачання, зокрема сонячних панелей.

— Це стосується і малоповерхової забудови. Зараз дуже складна ситуація з електроенергією. Люди намагаються якось виживати і хочуть встановлювати сонячні панелі, щоб бути незалежними. Власники цих об’єктів питають — який порядок встановлення? Вони кажуть, ми завтра встановимо на даху свого об’єкта сонячні панелі, а нам скажуть, що це порушення і це заборонено. Вони хочуть мати якісь гарантії, щоб даремно не витрачати гроші. Треба щоб ми сказали, що у нас в місті правила отакі — ніяких дозволів не треба і вони можуть встановлювати. Чи є якісь вимоги, то їх треба озвучити, щоб усі знали, — сказав депутат та попросив висловити позицію міської влади щодо цього питання.

Олександра Волощенко відповіла, що їй потрібно ретельно вивчити це питання, щоб надати офіційну відповідь.

На це Роженко зауважив, що на багатьох об’єктах сонячні панелі вже давно стоять, і його дивує, що міська влада досі немає чіткої позиції з цього «дуже важливого питання».

— Хочеться почути конкретно — який порядок, чи потрібні якісь дозвільні документи, куди для цього звертатися, — наполягав депутат.

До обговорення цього питання долучилися інші члени комісії та троє заступників міського голови, які були на засіданні. У ході дискусій та сперечань стався інцидент — член комісії, депутат Микола Бокован демонстративно покинув засідання після того, як намагався зачитати положення з нормативного документу, але головуючий Сергій Порчирян його перервав. Після цього депутат встав і вийшов із зали, зазначивши, що йому не дають можливості виступити.

Про законодавчі норми щодо встановлення сонячних електростанцій на дахах і фасадах будівель говорили заступники міського голови Володимир Пелипенко, Дмитро Кравченко та Іван Москалик, який зазначив, що віднедавна ініціатор їх встановлення звільняється від будь-яких дозвільних чи реєстраційних процедур у будівництві.

— Якщо це багатоповерхівка ОСББ чи керуючої компанії, то потрібно рішення співвласників… Обов’язково проведення обстеження технічного стану покрівлі на предмет щодо можливості встановлення цієї конструкції (сонячних панелей) на покріалю, — пояснив Іван Москалик.

Дмитро Кравченко зачитав останні зміни постанови Кабміну № 406 від 29 січня 2026 року за якими процедура встановлення сонячних електростанцій значно спрощується. За його словами, наразі такі роботи виключаються з переліку тих, що потребують спеціальних документів. Встановлення СЕС здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі, без необхідності отримання дозволів чи сертифікатів готовності об’єкта.

Іван Москалмк уточнив, що для багатоповерхівок є алгоритм, а для окремих МАФів діє спрощена система, яка не потребує дозволів, але у місті все ж має бути якийсь контроль щодо естетичного вигляду таких конструкцій.

На завершення дискусія Олександр Роженко запропонував посадовцям визначитися, в яких випадках для встановлення сонячних панелей потрібні якісь дозволи, а коли діє спрощена система і не потрібно жодних дозволів.

Комісія дала доручення Олександрі Волощенко вивчити це питання і на черговій сесії міської ради надати інформацію щодо цього депутатам та для її оприлюднення мешканцям Кременчука.

Нагадаємо, ми писали, що у Кременчуці хочуть створити енергетичний хаб по виробництву «зеленої» енергії. Для цього ТОВ «ЕльДжіАй» просить виділити в оренду 10 га землі у Північному промисловому вузлі. Компанія зі статуним капіталом у 1000 грн запевняє, що є представницей потужного німецького інвестора, який планує вкласти в «зелену» українську енергетику 15 мільйонів євро.