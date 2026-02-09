ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір'ю Героя України Степана Чубенка
БлогЪ
09.02.2026
У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася зустріч студентів і викладачів зі Сталіною Чубенко — матір’ю юного патріота, Героя України Степана Чубенка. Захід організували з ініціативи ГО «Захист держави».

 

Пані Сталіна поділилася спогадами про сина, його характер, переконання та життєвий вибір. Вона розповіла про Степана як про людину, яка змалку мала чітку громадянську позицію й залишалася вірною Україні до останнього. У 2014 році хлопець загинув від рук російських окупантів, не зрадивши своїх принципів.

За проявлену мужність Степана Чубенка посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня, орденом «Народний Герой України», медаллю «За жертовність і любов до України» та відзнакою «Кров за Україну».

Зустріч викликала сильний емоційний відгук у студентів. Молодь ставила запитання, цікавилася деталями життя та світогляду Степана.

Керівник Кременчуцького міського осередку ГО «Захист держави» Микола Капінос подякував Сталіні Чубенко за участь у заході та наголосив, що такі зустрічі є важливими для молоді, адже допомагають усвідомити справжню ціну Незалежності України та формують відповідальність за майбутнє держави.

Статті автора

