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Микола Княжицький
журналіст/ народний депутат України

Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи

Сьогодні, 16:31
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Зеленський пропонує відновити незалежність НАБУ, але як бути з іншими силовими органами, які не мають незалежності?

Зеленський пропонує відновити незалежність НАБУ, але як бути з іншими силовими органами, які не мають незалежності? 

Реформа НАБУ від президента Зеленського протривала 2 дні. За ці два дні владна вертикаль зрозуміла, що не витримує боротьби з громадянським суспільством та тиску від наших міжнародних партнерів. І вирішила відновити інституційну незалежність НАБУ, яку з таким поспіхом провела голосами 263 депутатів. До речі, цих 263-х влада теж, можна сказати, що зрадила. Адже їх скидають як баласт, не залишаючи для них навіть теоретичної можливості виправдатися перед суспільством, самостійно подавши аналогічний законопроект. Так і виходить, що «корупційну реформу» провели депутати, а все виправив та відновив справедливість президент. 

Щодо поданого законопроекту, відзначу лише, що анонсований «надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання» в законопроекті виявився абсолютно порожнім. Так, проект встановлює, що окремі (не всі) працівники НАБУ, САП, ДБР, СБУ, БЕБ та генпрокуратури кожні два роки мають проходити поліграф. Але, що саме робити з результатами цього поліграфу? Взагалі незрозуміло. Звільнити детектива, або іншого працівника НАБУ за результатами поліграфу неможливо. Для цього треба вносити зміни до Закону про НАБУ. Якщо таких змін немає, то все що можна зробити з результатами поліграфу, це покласти в шафу, щоб просто лежали. Жодних правових наслідків друга реформа НАБУ від президента Зеленського не передбачає. 

Так само законопроект нічого не передбачає для посилення незалежності інших правоохоронних органів. Тут навіть звичайної формальної логіки достатньо: якщо НАБУ незалежне, то виходить що інші залежні? 

Насправді, ситуація з двома змінами незалежного статусу НАБУ за тиждень мала б стати підставою для широкої реформи правоохоронних органів. Адже ні для кого не секрет, що жоден орган правопорядку не має якогось авторитету перед суспільством. За виключенням напевно СБУ, оскільки це спецслужба, яка воює. Натомість «тилові правоохоронці» надто часто потрапляють у скандали, щоб залишити їхню діяльність без реакції. Правоохоронні органи не повинні залучатися для політичного переслідування опозиції, або для закривання людей у СІЗО, без вироку і на роки. Бо їхню провину слідчі довести не здатні. 

Тому, звісно, маємо підтримувати кроки Президента на відновлення незалежності НАБУ. Але маємо теж усвідомлювати , що цього зовсім недостатньо і справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи.

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Теги: блоги
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