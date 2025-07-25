Президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада

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Продовження воєнного стану і мобілізації стало 16-м з початку повномасштабного військового вторгнення РФ

У п’ятницю, 25 липня, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.

Про це зазначено у картках відповідних законопроєктів №13471 та №13472 на сайті Верховної Ради України. Таким чином, воєнний стан і мобілізація продовжені до 5 листопада 2025 року.

Продовження воєнного стану і мобілізації стало вже 16-м з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 14 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації. 15 липня Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Законопроєкти підтримали 320 народних депутатів.