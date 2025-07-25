Продаж «гуманітарки»: харків’янина засудили до 5 років ув’язнення за торгівлю автівками для військових

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 186

На Полтавщині харків’янин отримав 5 років за продаж п’яти позашляховиків, які мали надійти військовим як гуманітарна допомога. Авто передали ЗСУ

На Полтавщині суд визнав винним мешканця Харківської області, який під виглядом гуманітарної допомоги продав п’ять позашляховиків. Його засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними Полтавської окружної прокуратури, у 2023 році чоловік організував доставку автівок до Полтави, де разом зі спільниками продав їх за понад 700 тисяч гривень. Автомобілі мали бути передані українським захисникам.

Суд також заборонив засудженому займатися діяльністю, пов’язаною з гуманітарною допомогою, протягом трьох років. Вилучені автомобілі передали на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який продавав «гуманітарні» автомобілі, що мали б вирушити до військових на фронт.