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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік продавав автівки, які мали бути гуманітарною допомогою для ЗСУ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 155

 

Відомо про продаж щонайменше 5 автівок, які були зареєстровані як гуманітарка

На Полтавщині судили чоловіка, який продавав «гуманітарні» автомобілі, що мали б вирушити до військових на фронт. Про це стало відомо із вироку Київського райсуду у Полтаві від 17 липня.

У матеріалах справи зазначено, що у січні та лютому 2023 року обвинувачений продав щонайменше 5 автомобілів на суму понад 707 тисяч гривень. 

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав та відмовився давати свідчення. Він заявив, що займається волонтерською діяльністю, закрема й поставляв автомобілі для ЗСУ. Усі автівки були придбані за кордоном за гроші, а значить вони не можуть бути матеріальною допомогою. Повідомив також, що на купівлю автомобілів витрачав і власні гроші. А якщо якусь невелику суми він і заробляв, то витрачав на покриття потреб волонтерської діяльності.

Проте суд все одно довів вину чоловіка у незаконному використанні з метою отримання прибутку з гуманітарної допомоги. Йому присудили три роки ув'язнення з конфіскацією усього майна. Автівки, які чоловік у рамках провадження продав, раніше були арештовані ухвалою суду. Цього ж разу суд зобов'язав передати ці автомобілі на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, весною на Полтавщині перед судом постали «благодійників», які продавали автомобілі гуманітарної допомоги.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне, kp.ua
Теги: Автомобілі гуманітарна допомога продаж суд вирок суду
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