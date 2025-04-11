На Полтавщині судитимуть «благодійників», які продавали автомобілі гуманітарної допомоги

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 240

За понад рік злочинцям вдалося продати близько 20 машин за понад 2,2 мільйона гривень

На Полтавщині судитимуть учасників злочинного угрупування, які продавали автомобілі, призначені для гуманітарної допомоги. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у 2023 році керівник організованої групи створив благодійну організацію та орендував приміщення в Полтаві. До своєї діяльності він залучив ще двох знайомих.

Обвинувачені з-за кордону отримували автомобілі, які мали безоплатно б передавати на потреби Сил оборони України у боротьбі з агресором. Проте увесь цей транспорт вони продавали жителям України, в тому числі й військовим.

Упродовж травня 2023 — вересня 2024 років «благодійники» реалізували 20 транспортних засобів на загальну суму понад 2 млн 200 тис. гривень.

Під час обшуків в офісі та за місцем проживання злочинців правоохоронці вилучили митні декларації, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, номерні знаки європейського зразка, гроші, оргтехніку та інші речові докази.

Судитимуть чоловіків за продаж товарів гуманітарної допомоги, укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, вчинених у великому розмірі, організованою групою, під час воєнного стану (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).

Їм загрожує позбавлення волі строком від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років, а також з конфіскацією майна.

Нагадаємо, торік у Кременчуці ширилися чутки щодо продажу гуманітарної допомоги у дитячій лікарні міста: як це коментувало керівництво.