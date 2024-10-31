Чутки про продаж гуманітарної допомоги у дитячій лікарні: як це коментує керівництво закладу

Очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова заявила, що нині «бухгалтерія намагається і бореться за те, щоб все що у нас є в лікарні, було оприбуткованим»
Керівництво лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», у складі якої нині працює дитяча лікарня, прокоментувала чутки про продаж гуманітарної допомоги у медзакладі. Про самі ж розмови щодо можливого продажу сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький 31 жовтня.
Очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова заявила, що нині «бухгалтерія намагається і бореться за те, щоб все що у нас є в лікарні, було оприбуткованим».
Нагадаємо, у дитячій лікарні звільняється головна медична сестра за власним бажанням.
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