Чутки про продаж гуманітарної допомоги у дитячій лікарні: як це коментує керівництво закладу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 217

Очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова заявила, що нині «бухгалтерія намагається і бореться за те, щоб все що у нас є в лікарні, було оприбуткованим»

Керівництво лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», у складі якої нині працює дитяча лікарня, прокоментувала чутки про продаж гуманітарної допомоги у медзакладі. Про самі ж розмови щодо можливого продажу сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький 31 жовтня.

Очільниця ЛІЛ «Кременчуцька» Оксана Корлякова заявила, що нині «бухгалтерія намагається і бореться за те, щоб все що у нас є в лікарні, було оприбуткованим».

— Я звертаюся до всіх волонтерів. Будь ласка, якщо ви надаєте гуманітарну допомогу, обов’язково, щоб були всі відповідні документи. Щоб це була благодійна допомога від фізичної особи, тоді заклад має змогу поставити її на баланс і здійснювати повний облік цих предметів, які ви надаєте. Навіть лікарі, які приносять свої речі на робочі місця, вони повинні написати заяву на користування на робочому місці, або забрати цей предмет додому. Щоб все, що тут є, належало тільки лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», — сказала Корлякова.

Нагадаємо, у дитячій лікарні звільняється головна медична сестра за власним бажанням.



