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Освіта, Україна, Світ

З 2027 року старшокласники вивчатимуть лише 7 обов’язкових предметів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 108

 

Вибір профілів, предметів, практичне навчання і оновлення матеріально-технічного забезпечення — старша школа скоро зміниться. Що передбачає «Профільна»: реформа старшої школи, яка запрацює в Україні з 2027 року

Міністерство освіти і науки України оголосило, що з 2027-2028 навчального року для 10-12 класів впровадять нову систему викладання: учні вивчатимуть лише 7 обов’язкових предметів, що стане частиною реформи старшої профільної школи.

До списку обов’язкових дисциплін входять:

  • українська мова,
  • українська література,
  • історія України,
  • англійська мова,
  • математика,
  • фізична культура,
  • «Захист України».

Учні також зможуть обирати додаткові предмети для поглибленого вивчення, залежно від профілю навчання. Після 9 класу вони зможуть обрати продовження навчання в академічному ліцеї чи закладі професійного спрямування.

Зараз програма для 10-11 класів значно ширша. У 10 класі учні вивчають 13 обов’язкових дисциплін і ще один предмет обирають з переліку вибірково-обов’язкових. В 11 класі програму скорочено до 12 базових предметів та одного вибіркового.

Реформа пройде пілотування в 30 ліцеях країни вже з 1 вересня 2025 року. Підготовка до експерименту вже триває: освітяни співпрацюють із закордонними ліцеями та створюють власні програми для реалізації нових підходів до навчання.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: реформа освіти
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