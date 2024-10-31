З 2027 року старшокласники вивчатимуть лише 7 обов’язкових предметів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 108

Вибір профілів, предметів, практичне навчання і оновлення матеріально-технічного забезпечення — старша школа скоро зміниться. Що передбачає «Профільна»: реформа старшої школи, яка запрацює в Україні з 2027 року

Міністерство освіти і науки України оголосило, що з 2027-2028 навчального року для 10-12 класів впровадять нову систему викладання: учні вивчатимуть лише 7 обов’язкових предметів, що стане частиною реформи старшої профільної школи.

До списку обов’язкових дисциплін входять:

українська мова,

українська література,

історія України,

англійська мова,

математика,

фізична культура,

«Захист України».

Учні також зможуть обирати додаткові предмети для поглибленого вивчення, залежно від профілю навчання. Після 9 класу вони зможуть обрати продовження навчання в академічному ліцеї чи закладі професійного спрямування.

Зараз програма для 10-11 класів значно ширша. У 10 класі учні вивчають 13 обов’язкових дисциплін і ще один предмет обирають з переліку вибірково-обов’язкових. В 11 класі програму скорочено до 12 базових предметів та одного вибіркового.