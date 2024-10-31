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Здоров'я, Полтавщина

Полтавщина — серед областей-лідерів за кількістю хворих на коронавірус

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 0

 

У Кременчуцькій громаді кількість хворих дещо зменшилася  

Полтавщина потрапила до переліку областей-лідерів за кількістю хворих на коронавірус. Таку статистику оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За попередній тиждень в Україні 1308 хворих, із них до лікарень потрапили 360 пацієнтів.

До областей із найбільшою кількістю хворих крім Полтавської області, потрапили також Чернігівська, Дніпропетровська та Кіровоградська.

Нині на Полтавщині немає перевищення епідемічного порогу, заявляють лікарі. Проте передепідемічний рівень уже спостерігається. Так із 21 до 27 жовтня в області зафіксували 81 випадок захворювання на COVID-19. Одна людина у Полтавській громаді померла.

Яка ситуація у Кременчуці

Разом з тим рівень захворюваності на коронавірус у Кременчуці дещо знизився. За минулий тиждень у місті зафіксували 4 випадки хвороби. Для порівняння: тижнем раніше у Кременчуці на коронавірус захворіли 23 людини.

Також фахівці нагадують, що основним захистом від тяжкого перебігу захворювання на коронавірус є вакцинація. Курс складається із трьох щеплень: дві дози первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке роблять через 5 місяців після первинної вакцинації. 

У Кременчуці щеплення можна зробити з 9.00 до 17.00 за адресами:

  • вул. Київська, 14;
  • вул. Квітки Цісик, 1а;
  • квартал 278, 13б;
  • проспект Лесі Українки, 80;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці від COVID-19 помер 81-річний чоловік.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: коронавірус Covid-19 захворюваність
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